Nishioka fuori controllo al Roland Garros fa un’enorme sciocchezza: perde due punti in un colpo solo

Non sono mancate situazioni surreali e polemiche nell'edizione in corso del Roland Garros. Le ultime sono andate in scena nel match dei sedicesimi di finale tra Nishioka e il giustiziere di Medvedev Thiago Seyboth Wild. Il giapponese che già a Roma si rese protagonista di un particolare sfogo nella partita contro Sonego, ha perso letteralmente la testa rischiando di compromettere seriamente un match che poi dopo una battaglia è riuscito a vincere.

Una sfida che a sorpresa è stata molto movimentata e che si è accesa improvvisamente nel secondo set quando c'è stata la classica palla contestata. Dopo aver perso il primo set, Nishioka ha battuto sul punteggio di 30-30 e 5-5. In questa fase delicata del parziale, il nipponico si è aperto il campo alla perfezione provando poi a chiudere con un altro dritto. La pallina è stata chiamata "out" dal giudice di sedia, con buona pace di Nishioka che già aveva festeggiato con il classico pugnetto.

In quel momento è partita una discussione infinita. L'arbitro è sceso per andare a vedere il segno e ha confermato la sua decisione iniziale, assegnando dunque il punto al brasiliano per il 30-40. Nishioka incredulo e convinto che la palla fosse buona, ha perso il controllo. A distanza ha iniziato a inveire contro l'ufficiale, chiedendo come fosse possibile quel tipo di valutazione. Parole di fuoco e gesti plateali per il giapponese che senza rendersene conto ha attraversato il campo superando la rete.

"Questa è una stronzata, una stronzata… fammi vedere il video! Fammi vedere il video!", ha urlato Nishioka all'arbitro che a quel punto ha fatto presente al giocatore della sciocchezza commessa. Infatti varcando il campo, per passare dall'altra metà, il tennista ha violato il regolamento. Cosa comportava questo? Un "penalty point", ovvero un punto perso a tavolino.

Benzina sul fuoco per Nishioka che dunque è passato dal 30-40 a perdere addirittura il game di servizio. In un colpo solo dunque ha perso due punti, e il servizio compromettendo la sua partita. Proteste infinite da parte sua, e tentativi di coinvolgere anche il suo allenatore che è rimasto imperturbabile. Dopo più di 2′ si è ripreso a giocare, con il giapponese che è comunque riuscito a risalire la china e portare a casa il set. Una situazione che resterà solo un brutto ricordo per il tennista che si è qualificato per gli ottavi dopo una battaglia di cinque set.