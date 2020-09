Oggi è iniziato il Roland Garros, che a causa del Covid ha cambiato collocazione spostandosi dalla tarda primavera all’autunno. Il primo tennista a superare il primo turno nel torneo maschile è stato Jannik Sinner, talentuoso e giovane tennista italiano, che si è tolto un grande sfizio perché ha sconfitto la testa di serie numero 11 il belga David Goffin, un successo netto ottenuto per tre set a zero. L’Italia del tennis può iniziare a sognare.

Sinner batte Goffin, numero 12 del mondo

La grande impresa l’aveva già sfiorata in uno Slam tre settimane fa quando aveva messo sotto Khachanov, altro giocatore posizionato tra i primi 15 al mondo, poi i crampi lo frenarono. Questa volta Sinner ha spazzato via Goffin, finalista al Masters qualche anno fa che sulla terra se la cava bene. Partita equilibrata fino al 6-5 del primo set, il belga sembra in controllo e pronto a giocare il tie-break ma va in difficoltà e viene brekkato da Sinner, che porta a casa il primo set 7-5. Lì si chiude l’incontro. Il secondo set è rapidissimo: 6-0. Goffin non vive una grande giornata, è sfiduciato e dall’altra parte della rete trova un Sinner indiavolato che non gli ha concesso nulla. Sinner mercoledì affronterà nel prossimo turno il qualificato francese Bonzi.

Seppi sconfitto da Sebastian Korda, figlio del grande Petr

Eliminato invece subito Andreas Seppi, trentaseienne tennista azzurro, finito ko in quattro set contro Sebastian Korda, figlio di Petr, giocatore ceco campione slam e finalista a Parigi nel 1992, che sta crescendo moltissimo e si è imposto in quattro set.

I risultati

1° turno maschile: Sinner b Goffin 7-5 6-0 6-3, Korda b Seppi 6-2 4-6 6-3 6-3, Bonzi b Ruusovori 6-2 6-4 4-6 6-4.

1° turno femminile: Azarenka b Kovinic 6-1 6-2, Sakkari b Tomljanovic 6-0 7-5, Rakhimova b Rogers 6-2 6-3.