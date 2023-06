Fognini va ko dopo 4 ore di gioco contro Ofner al Roland Garros: agli ottavi ci va l’austriaco Fabio Fognini eliminato dal Roland Garros. L’azzurro va ko contro Sebastian Ofner che per la prima volta in carriera accede agli ottavi di uno slam. Un match intenso durato quasi 4 ore.

A cura di Fabrizio Rinelli

Per la prima volta in carriera Sebastian Ofner accede agli ottavi di uno slam. Al Roland Garros però sono stati tanti gli applausi per Fabio Fognini che esce sconfitto dopo 4 ore di gioco regalando però un rovescio incrociato da fuoriclasse, che ha fatto venire giù il campo 14. Il punteggio finale è stato di 5-7, 6-3, 7-5, 1-6, 6-4 in favore dell'austriaco che precisamente in 3 ore e 52 minuti di partita ha avuto la meglio sull'azzurro accedendo agli ottavi al Roland Garros partendo dalle qualificazioni.

Fognini è stato protagonista di una grande partita di sacrificio, lottando fino all’ultimo punto della partita. L'azzurro è stato anche penalizzato da un piccolo problema fisico al pettorale destro, che l’ha costretto a chiamare Medical Timeout alla fine del primo set. Nonostante questo il tennista italiano è riuscito a rimanere in partita mettendo tutto se stesso pur di tentare di mettere in difficoltà il suo avversario. Ma purtroppo non ce l'ha fatta in quello che potrebbe essere anche il suo ultimo Roland Garros in carriera.

Fognini in una fase della partita.

Tanto il rammarico per come è andata dato che nei primi minuti. Fognini è stato inizialmente da applausi tanto da trovarsi sopra 3-1 e al servizio. Ma Ofner poi ritorna approfittando anche di un momento di calo dell’azzurro dando uno strappo importante alla gara con due break consecutivi ritrovandosi lui con l’inerzia a favore. Fognini però riemerge e ha il gioco in mano e l’austriaco si salva due volte sul 15-40 del 5-4, ma capitola due giochi dopo.

C'è però qualcosa che non va nell'azzurro che infatti deve andare dritto negli spogliatoi per poter usufruire di un Medical Time Out. Il rientro in campo mostra un Fabio più falloso e poco mobile rispetto a prima. Tanti gli errori che infatti arrivano uno dopo l'altro. E dopo aver recuperato il primo break subito, dal quinto gioco l'azzurro è praticamente uscito dalla sfida, con Ofner che ne approfitta prendendo in mano le redini della gara e portarsi a casa una qualificazione agli ottavi che era un sogno prima di iniziare.