Lo squadrone dell’Italia per la Coppa Davis 2021: Volandri ha scelto i giocatori

A cura di Fabrizio Rinelli

Il capitano Filippo Volandri ha scelto la squadra dell'Italia per la Coppa Davis 2021. Il torneo, in programma a partire dal 25 novembre con la fase a gironi (azzurri nel gruppo E con USA e Colombia), si svolgerà al Pala Alpitour di Torino fino ai quarti poi le finale Four si svolgeranno a Madrid. A far parte del ‘dream team' azzurro saranno: Matteo Berrettini (numero 7 Atp), Jannik Sinner (numero 11 Atp), Lorenzo Sonego (numero 23 Atp), Fabio Fognini (numero 36 Atp) e Lorenzo Musetti (numero 67 Atp).

Per i Next Gen, Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, si tratta della prima convocazione in Nazionale per la Coppa Davis. Gli azzurri, se dovessero superare il proprio girone, dovranno affrontare la vincente del gruppo D composto da Croazia, Australia e Ungheria. Le gare valide per le semifinali e la finale saranno disputate a Madrid, proprio come accaduto nel 2019 quando a trionfare fu lo squadrone capeggiato da Rafa Nadal.

La Coppa Davis prevede due singolari e il doppio. Nel singolare si scontreranno i numeri 2 e i numeri 1 delle nazioni fra loro. L'Italia farà il suo esordio venerdì 26 novembre, alle ore 16, contro il gli USA. La giornata successiva poi, ovvero sabato 27 novembre, sempre alle ore 16, sarà la volta di sfidare la Colombia prima di chiudere domenica 28 novembre, sempre alle 16, con il match fra USA e Colombia che completerà la fase a gironi. I quarti di finale si svolgeranno poi, sempre a Torino, lunedì 29 novembre contro la prima classificata del gruppo D.

Lo squadrone dell'Italia ha tutte le carte in regola per poter raggiungere grossi risultati in questo torneo. Dopo le Olimpiadi mancate, è arrivata infatti una prima grande chance in azzurro per il prodigioso Jannik Sinner. Ad affiancare il talento altoatesino, ci sarà Matteo Berrettini, storico finalista a Wimbledon e tra gli azzurri potenzialmente più incisivi durante la fase a girone a Torino. Grandi aspettative inoltre anche su Fognini, Sonego e Musetti che hanno giocato un 2020/2021 a dir poco esaltante.