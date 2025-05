video suggerito

Lo scandalo degli scommettitori live agli Internazionali di Roma: annunciata nuova regola ferrea Il caso scommesse è esploso in modo definitivo dopo le proteste dei tennisti Alex de Minaur e Jakub Mensik, che in campo hanno reagito a insulti e provocazioni ricevute durante le loro partite.

A cura di Alessio Morra

Il problema delle scommesse nel tennis è davvero pesante, una piaga vera e propria. Agli Internazionali d'Italia di Roma ci sono stati diversi episodi che hanno detestato attenzione, e che hanno alzato la soglia d'allarme. Gli organizzatori del torneo sono persone del fare e hanno annunciato che interverranno con forza, i controlli aumenteranno e i responsabili, cioè quelli che scommettono live sul tennis direttamente dal Foro Italico, saranno banditi dai campi, per sempre. La regola è precisa, la reazione della FITP è durissima.

Il caos e il baccano durante Popyrin-Taberner

Le scommesse live sono davvero un problema enorme per tutto il mondo del tennis, c'è chi scommette da ogni angolo del mondo e c'è chi lo fa, in modo fastidioso e rumoroso, in loco, cioè dove si giocano i singoli tornei. Problemi a iosa, in particolare in piccoli tornei, ma non di rado capita di capire che ci sono scommettitori in appuntamenti di rilievo. Agli Internazionali d'Italia l'asticella, purtroppo, si è alzata e di tanto. In occasione di Popyrin-Taberner, partita di secondo turno, il campanello d'allarme si era acceso. Un gruppetto di tifosi, anzi di spettatori scommettitori si era scatenato facendo un tifo scomposto e sguaiato nei confronti dello spagnolo, che non è e non è mai stato un campione.

Caos prodotto dai tifosi-scommettitori durante Popyrin-Taberner a Roma.

Gli insulti a Mensik e de Minaur

La federazione, che già vigilava, ha alzato la soglia d'attenzione, ma in realtà, poco è cambiato. Spettatori pesantemente molesti anche nella giornata di martedì, quando questi scommettitori hanno fatto arrabbiare Mensik, il campione di Miami, che è stato disturbato da quattro o cinque uomini che hanno cercato di farlo disunire mentre era al servizio. Il ceco ha vinto e dopo la partita si è vendicato, così come aveva fatto Alex de Minaur, che durante la partita con Nardi è stato pesantemente offeso più volte e ha perso le staffe, costringendo l'arbitro a intervenire.

Mensik risponde a tutti quei tifosi che lo hanno provocato durante la partita con Maroszan.

Il tennista australiano poi è tornato in campo e ha vinto contro il lucky loser boliviano Hugo Dellien. Alex de Minaur si è imposto in due set, la partita è stata interrotta sul finire del primo set quando uno spettatore ha perso i sensi. Sembrava qualcosa di spiacevole, ma casuale. Ma molto probabilmente non è stato puramente casuale. Un noto tipster ha svelato in una conversazione che l'uomo che era svenuto lo aveva fatto volutamente perché in quel modo con l'interruzione avrebbero avuto lui e i suoi amici scommettitori un vantaggio e non da poco.

La risposta della Federazione, le parole di Lorenzi

Agli Internazionali d'Italia si corre ai ripari. Questo fenomeno che sta diventando sempre più un problema è monitorato da anni dalla Federazione, che adesso alza la soglia d'attenzione e corre ai ripari. In una nota il direttore del torneo di Roma Paolo Lorenzi ha scritto: "Il fenomeno degli scommettitori ‘live' sul campi da tennis, come su altri siti di gara in altri sport, è da tempo monitorato dalla nostra Federazione con la massima attenzione. Posto che, naturalmente, l'attività di betting è consentita a ciascun maggiorenne nei termini disciplinati dalla legge, riteniamo semplicemente inaccettabile che questa attività abbia un qualsivoglia punto di contatto con quella agonistica".

Paolo Lorenzi è il direttore degli Internazionali d'Italia di Roma.

La nota continua: "Per questa ragione, la nostra Federazione implementerà ulteriormente i controlli già in essere, fornendo tutto il supporto alle forze dell'ordine e all'ATP affinché episodi come quelli segnalati non si ripetano. La FITP si assicurerà, contestualmente, che le persone individuate come responsabili di attività di disturbo, non abbiamo mai più occasione di rimettere piede in un impianto che ospiti una manifestazione federale".