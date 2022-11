L’Italia è in semifinale di Coppa Davis! Bolelli e Fognini fanno l’impresa contro gli USA L’Italia ha battuto 2-1 gli Stati Uniti nei quarti di finale di Coppa Davis. Sonego ha giocato un match straordinario e ha sconfitto Tiafoe. Fritz invece ha sconfitto Musetti. Bolelli e Fognini hanno battuto in doppio Sock e Paul.

A cura di Alessio Morra

Grande impresa dell‘Italia di Volandri che batte gli Stati Uniti e si qualifica per le semifinali di Coppa Davis. Nonostante le assenze di Berrettini e Sinner l'Italia piega una delle squadre più forti. Il risultato finale è 2-1. Sonego strepitoso, ha battuto Tiafoe. Mentre Musetti è stato sconfitto da Fritz, numero 9 ATP. Poi nel doppio prova maiuscola di Bolelli e Fognini che hanno sconfitto Paul e Sock.

Sinner aveva dato forfait un paio di settimane fa, Berrettini si era sfilato domenica, ma è volato a Malaga. Musetti e Sonego promossi singolaristi. Il piemontese ha disputato un match straordinario e ha battuto Frances Tiafoe, un giocatore in grande ascesa. 6-3 7-6 il punteggio finale, e 1-0 Italia dopo due ore di tennis magnifico. Poi Musetti ha giocato contro Fritz. Un primo set splendido. Lorenzo si procura diversi setpoint, ma non riesce a chiuede, il numero 9 ATP vince il tie-break e poi chiude 7-6 6-3.

Lorenzo Sonego ha sconfitto in due set Frances Tiafoe e ha dato l’1–0 all’Italia.

Sull'1-1 decisivo è stato il doppio. Bolelli e Fognini sono una coppia molto collaudata e hanno affrontato Jack Sock, uno specialista, e Tommy Paul. Pareva un match equilibrato. Ma è stato più semplice del previsto. 6-4 6-4 per i due azzurri che hanno portato l'Italia in semifinale di Davis dopo otto anni, ed è la seconda semifinale in ventitré stagioni. Numeri che fanno capire la portata dell'impresa.

Italia in semifinale come Australia e Croazia, che si affronteranno venerdì. I croati sono in forma e sono favoriti anche dopo aver sconfitto i padroni di casa della Spagna che voleva trionfare pur senza Alcaraz e Nadal. L'Italia tornerà in campo sabato e lo farà con la vincente dell'ultimo quarto di finale, quello si disputerà tra il pomeriggio e la sera di questo giovedì.

Bolelli e Fognini hanno battuto 6–4 6–4 Paul e Sock.

A Malaga scenderanno in campo la Germania e il Canada, che sin dall'inizio è la squadra favorita per il successo di queste Finals di Coppa Davis. Ma se sarà Canada, l'Italia si farà trovare pronta soprattutto se confermeranno le prestazioni odierne Sonego, Bolelli, Fognini e pure Musetti, che ha perso ma ha giocato molto bene.