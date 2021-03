Roger Federer è tornato a giocare nel circuito professionistico due settimane fa, il rientro è stato accettabile, per un giocatore come tutti gli altri sarebbe stato positivo, perché in fondo ha vinto una partita (contro Evans) e ha perso poi nei quarti, lottando, contro Basilashvili, che poi ha vinto anche il torneo di Doha. Federer è tornato ad allenarsi, ha grandi obiettivi, vuole essere al top in estate e ha annunciato che giocherà un torneo sul rosso tra Madrid e Roma ma intanto conquista un altro clamoroso primato. Perché lo svizzero ha iniziato la 1100esima settimana nella top 100 della classifica mondiale.

Federer era già il tennista con il maggior numero di settimane nella top 100, ma ora ha tagliato un altro traguardo importante e ovviamente il numero 6 della classifica mondiale avrà modo di migliorare ulteriormente questo primato. Certo Nadal e Djokovic corrono e proveranno a togliergli questo primato, che di per sé è e resta incredibile. Sul podio dei tennisti con il maggior numero di settimane nella top 100 ci sono altri due miti Andre Agassi e Jimmy Connors.

I tennisti con più settimane nella top 100 di sempre

Federer è arrivato così a 1100 settimane nella top 100, al secondo posto c'è Andre Agassi, giocatore amatissimo ai suoi tempi che ha iniziato la sua carriera da giovanissimo e che l'ha chiusa a 36 anni, ma che però non è riuscito a rimanere sempre nella top 100 – in una stagione sprofondò addirittura oltre la 130esima posizione. Segue Jimmy Connors, altro campione di longevità con 946. Quarto è Feliciano Lopez che ha la possibilità di salire sul podio e che precede di un soffio il francese Santoro e Rafa Nadal, poi Youzhny, Lendl e David Ferrer.

La classifica: 1100 Roger Federer; 1019 Andre Agassi; 963 Jimmy Connors; 946 Feliciano Lopez; 943 Fabrice Santoro; 913 Rafa Nadal; 879 Mikhail Youzhny; 852 Ivan Lendl, 839 David Ferrer.