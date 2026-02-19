Le tenniste smettono di giocare e scappano via: non si erano accorte di cosa stava succedendo
Scene molto curiose durante il torneo W100 valido per l'ITF Women's World Tennis Tour che si stava disputando in India, all'interno del Cubbon Park. Due giocatrici avevano da pochissimo iniziato a darsi battaglia, quando sono finite negli spogliatoi di corsa per paura delle api che stavano seminando il panico.
Le tenniste iniziano a correre fuori dal campo, invasione di api in India
Tutto stava filando liscio in campo con le due tenniste impegnate a giocarsi il terzo punto dell’incontro. Gibson, chiamata a rete dall’avversaria, stava per chiudere il punto quando è successo qualcosa. Il giudice di sedia ha iniziato ad indicare la presenza di un problema, così come il raccattapalle catturando l’attenzione della giocatrice. Quest'ultima dopo essersi voltata ha iniziato a correre in direzione degli spogliatoi, seguita prontamente da Yamalapalli. E poi via, anche tutti i presenti in campo, ovvero i raccattapalle, l'arbitro e gli ufficiali.
La causa di tutto è stata un'invasione di api che ha costretto tutti al fuggi-fuggi per evitare punture pericolose. Dopo qualche minuto di attesa sono arrivati gli addetti ai lavori che hanno cercato di risolvere la situazione. La partita è ripresa solo in un secondo momento quando la situazione è tornata alla normalità nell'impianto indiano di Bangalore.
Il precedente episodio di Indian Wells, Alcaraz in fuga
Non è la prima volta che le api fanno capolino su un campo da tennis in occasione di una partita. Celebre l'episodio di Indian Wells 2024, quando si stavano affrontando Alcaraz e Zverev. Anche in quell'occasione ci fu un'invasione degli insetti che avevano attaccato la "spider-cam". Lo stesso Carlitos intraprese una vera e propria battaglia con le api, prima di tornare momentaneamente negli spogliatoi. A risolvere la situazione è stato un personaggio poi diventato una vera e propria star, ovvero Lance Davis, che con un look da rockstar, in pochi minuti sistemò tutto permettendo ai giocatori di tornare a regalare spettacolo. Chissà se anche gli indiani, avevano il loro provvidenziale Lance Davis.