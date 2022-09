Laver Cup 2022, dove vederla in TV e streaming: partecipanti e calendario Dal 23 al 25 settembre a Londra si disputa la Laver Cup, manifestazione tennistica che contrappone l’Europa e il Resto del Mondo. Sarà l’ultimo evento da professionista per Federer.

A Londra dal 23 al 25 settembre si disputa la quinta edizione della Laver Cup, la manifestazione che porta il nome di uno dei più grandi campioni di sempre e in cui darà il suo addio al tennis Roger Federer, che disputerà l'ultima partita da giocatore professionista. Sarà una grande festa, un happening per il tennista svizzero che ha segnato un'epoca ed è diventato una leggenda assoluta. Con lui anche Nadal e Djokovic, ma anche Matteo Berrettini che è stato convocato a sorpresa da Borg.

La Laver Cup è nata ufficialmente nel 2017 e prevede che in tre giorni di gare, nella seconda metà di settembre, si sfidino l'Europa e il Resto del Mondo. Finora non c'è stata storia. L'Europa ha sempre vinto, quattro su quattro. Manifestazione che si è ispirata alla Ryder Cup, grande evento del Golf che oltre 80 anni contrappone giocatori americani e quelli del Resto del Mondo.

Quando e dove si gioca la Laver Cup

Alla 02 Arena si disputa la Laver Cup 2022, sarà Londra a ospitare l'edizione numero cinque. L'evento si disputerà da venerdì 23 a domenica 25 settembre. Tre giorni di gare. In ogni giornata si disputeranno quattro partite. Tre singolari e un doppio al venerdì e al sabato, quattro singolari invece alla domenica.

Dove vedere in TV la Laver Cup

I diritti televisivi della Laver Cup sono stati acquistati da Discovery, e ciò significa che sarà Eurosport a trasmettere in diretta TV integralmente la manifestazione. Eurosport è un canale televisivo che possono seguire gli abbonati di Sky (canale 210) e quelli di Dazn. Mentre in streaming l'evento si può seguire quindi tramite Sky Go, Now, Dazn e Discovery+.

Il programma e il calendario della Laver Cup 2022

Il programma è definito da tempo, ma ancora non si sa esattamente quali saranno gli accoppiamenti. Si disputeranno quattro partite venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 settembre. Due incontri si terranno di pomeriggio, due di sera, l'ultimo match serale sarà un doppio. Mentre domenica 25 dalle 14 (ora italiana) si giocheranno quattro incontri di singolare. Giornalmente i due capitani decideranno chi mandare in campo. L'Europa è favorita, vuole vincere ancora. Vedremo se ci sarà il doppio con Nadal e Federer.

Venerdì 23 settembre: dalle 14 due incontri di singolare

Venerdì 23 settembre: dalle 20 un incontro di singolare e uno di doppio

Sabato 24 settembre: dalle 14 due incontri di singolare

Sabato 24 settembre: dalle 20 un incontro di singolare e uno di doppio

Domenica 25 settembre: dalle 13 quattro incontri di singolare

Quali sono i giocatori convocati per la Laver Cup

Bjorn Borg è il capitano dell'Europa, John McEnroe del Resto del Mondo. In queste ultime settimane hanno scelto i convocati. Ogni squadra dispone di sei giocatori, più una riserva. La squadra dell'Europa è fenomenale. Per l'ultima volta saranno assieme i ‘Fab Four': Djokovic, Nadal, Federer, che ha annunciato il ritiro dall'attività. e Murray, con loro Ruud e Tsitsipas. La riserva è Matteo Berrettini. Mentre la squadra del Resto del Mondo è composta da Auger-Aliassime, Fritz, Schwartzman, De Minaur, Tiafoe, Sock. L'alternate è Tommy Paul.