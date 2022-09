Federer ha deciso quando e quale sarà la sua ultima partita: “In doppio con Nadal” Roger Federer ha annunciato che giocherà solo il doppio alla Laver Cup, probabilmente giocherà con Rafa Nadal. In singolare Federer sarà sostituito da Berrettini.

A cura di Alessio Morra

Roger Federer non ha preparato un lungo addio al tennis giocato come aveva fatto Stefan Edberg, che quasi con un anno d'anticipo annunciò la chiusura della sua carriera. Tutto abbastanza rapido, per non rendere (per tifosi e appassionati) più triste il suo ritiro. L'ultimo evento sarà la Laver Cup, in programma dal 23 al 25 settembre a Londra, dove lo svizzero ha iniziato ad allenarsi per la sua ultima partita. Si chiedevano un po' tutti quando e con chi avrebbe giocato, alla fine è stato lui stesso ad annunciare che scenderà in campo solo per un incontro di doppio.

Una conferenza stampa solo per lui, solo per l'uomo che ha dominato il tennis per tanti anni. Una conferenza in cui Roger è parso mogio, c'era mestizia. Si ritira a 41 anni, ma il momento dell'addio è traumatico sempre per ogni sportivo. Lui ha garantito che non scomparirà, che prima o dopo si farà trovare sulle tribune di un torneo da spettatore: "Non farò come Borg che non è tornato a Wimbledon per 25 anni".

Roger Federer disputerà l’ultimo evento professionistico alla Laver Cup venerdì 23 settembre.

Ma soprattutto Federer ha parlato del suo weekend e della sua ultima partita. Ha annunciato che sabato o domenica in singolare al suo posto ci sarà Matteo Berrettini: "Sarà lui a giocare. A Borg sta bene, McEnroe è d'accordo, e l'ATP pure è d'accordo". Un grande onore per il giocatore romano convocato come riserva e che disputerà la Laver Cup per la seconda volta.

Sarà una grande festa per Federer che avrà al suo fianco i giocatori contro cui ha giocato per oltre quindici anni, compagni di battaglie, rivali ma anche veri amici. Nadal, Djokovic e Murray gli riserveranno un grande tributo venerdì sera quando disputerà l'ultimo incontro. Ma con chi giocherà? Pare scontato che sarà in coppia con Nadal, amico e rivale.

Rafa Nadal e Roger Federer festeggiano la Laver Cup vinta nel 2019.

Non può dirlo Federer perché non può togliere la suspence e perché ufficialmente l'annuncio spetta a capitan Borg: "Chiaramente sarebbe bello giocare il doppio con Nadal, considerata la nostra rivalità. Potrebbe essere una situazione unica. Considerato tutto quello che abbiamo vissuto e per il rispetto che abbiamo. Per le nostre carriere. Sarà sicuramente un momento speciale". Lo attendono tutti il doppio che chiuderà un'epoca, si giocherà venerdì 23 non prima delle 22 e sarà un momento speciale di Roger, ha ragione, ma anche molto triste.