Oggi l’ultima partita di Federer alla Laver Cup 2022: orario e dove vedere il doppio con Nadal in TV e streaming Roger Federer oggi giocherà la sua ultima partita in carriera durante la Laver Cup 2022: giocherà stasera in doppio con Rafa Nadal. Diretta TV e in streaming in esclusiva su Eurosport e Dazn.

A cura di Alessio Pediglieri

Dopo l'annuncio ufficiale del suo ritiro dal mondo del tennis, Roger Federer oggi disputerà la sua ultima partita in occasione della Laver Cup. L’edizione 2022 si terrà a Londra dal 23 al 25 settembre e Federer scenderà per l'ultima volta in campo, giocando il doppio con Rafa Nadal contro Sock e Tiafoe. La partita si disputerà nella serata di oggi, venerdì 23 settembre, e inizierà al termine della sfida tra Murray e De Minuar in programma alle ore 20:00 italiane. Le sfide della Laver Cup si potranno seguire su Eurosport, che detiene i diritti in esclusiva e trasmetterà la manifestazione in esclusiva. Il tennis della Laver Cup possono vederlo anche gli abbonati di Sky, Dazn e Discovery+.

La Laver Cup si disputa all'interno della "O2 Arena" di Londra e vedrà la squadra l'Europa confrontarsi con il Resto del Mondo, in un programma serrato e intenso di appuntamenti. Roger Federer non giocherà in singolare ma solo un match di doppio: "Non sono nella condizione di giocare in singolare. Conosco i miei limiti. Sabato in singolare al mio posto ci sarà Matteo Berrettini. L'obiettivo è giocare il doppio con Rafa Nadal, sarà fantastico, è stato un grande rivale". Ecco tutte le informazioni sulla partita, l'orario e dove vederla in TV.

A che ora gioca Federer oggi alla Laver Cup: l’orario della partita in doppio

Roger Federer giocherà in Laver Cup solamente in doppio e, seguendo il programma del torneo, la sua partita in coppia con Nadal si giocherà venerdì 23 settembre a conclusione dei primi due singolari in programma (alle 14 italiane) e subito dopo il terzo match singolare che inizierà alle 20:00. Quindi, l'orario di inizio per il doppio di Federer e Nadal è fissato non prima delle 22:00, ora italiana.

Dove vedere la partita di Federer e Nadal oggi in TV: diretta e streaming

Sia in TV sia per il live streaming, l'incontro di doppio Federer/Nadal di venerdì 23 settembre, si potrà vedere in esclusiva con un abbonamento attivo a DAZN o a Discovery+. Infatti, tutti i diritti televisivi sono stati acquistati da Discovery con Eurosport che trasmetterà in diretta TV la Laver Cupo 2022. Eurosport è un canale televisivo che possono seguire gli utenti di Sky, sul canale 210, e quelli di DAZN. In live streaming l'intero evento, oltre al match di Federer, si potrà seguire tramite l'applicazione Sky (Sky Go), il servizio on demand di Now, sul portale (o con l'app) di DAZN e su Discovery+. Sempre e solo a pagamento.

L’ultima partita di Federer prima del ritiro dal tennis: biglietti sold out e prezzi folli

Per assistere all'ultimo incontro in carriera di Roger Federer è scattata ovviamente anche la corsa ai biglietti che però sono stati esauriti mesi fa. Con la "O2 Arena" sold out, dunque, è impossibile assistere dal vivo alle partite in programma anche se qualcuno ha provato a mettere comunque in vendita i tagliandi già acquistati, a cifre folli che sono saliti fino a circa 50 mila euro per un singolo biglietto con cui assistere al saluto finale del campione svizzero al tennis.