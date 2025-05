video suggerito

L'arbitro sbotta durante il match tra Zverev e Fils: "Ma che te strilli?". Telecronisti impazziti Momento inatteso durante il match dei quarti di finale degli Internazionali d'Italia tra Alexander Zverev e Arthur Fils: il giudice di sedia Manuel Messina si è rivolto in maniera molto genuina a uno spettatore molesto, provocando la reazione dei telecronisti.

A cura di Paolo Fiorenza

Ci mancava solo che Manuel Messina, stimato giudice di sedia del circuito ATP, premettesse al suo richiamo all'ordine un ‘Aho' in romanesco, poi il quadro era completo per una scena classica della commedia all'italiana, quasi una battuta pronunciata da Alberto Sordi o Aldo Fabrizi. "Ma che te strilli?", è sbottato a un certo punto l'arbitro del match tra Alexander Zverev e Arthur Fils al Foro Italico, facendo impazzire i telecronisti di Sky: "No, ma è meravigliosa".

L'arbitro di Zverev-Fils a uno spettatore: "Ma che te strilli?"

Martedì Zverev e Fils stavano giocando la partita di ottavi di finale degli Internazionali d'Italia a Roma durante la sessione serale quando, col tedesco al servizio, uno spettatore indisciplinato ha urlato qualcosa dagli spalti, rompendo il silenzio che circondava il campo. Il numero due al mondo si è fermato infastidito e a quel punto l'arbitro Messina è intervenuto per richiamare la persona che si era macchiata del comportamento non consono al pubblico del tennis.

Ma lo ha fatto in maniera non esattamente protocollare, lasciandosi andare a un'invettiva tanto inattesa quanto genuina: "Per favore… ma che te strilli? Prima del servizio non strillare, no?". Parole che sono state accolte dagli applausi del pubblico e che hanno generato la reazione divertita e allo stesso tempo incredula della coppia di telecronisti di Sky: "No, ma è meravigliosa", "Questa è storia romana".

Zverev batte Fils e si qualifica per i quarti di finale a Roma: lo aspetta Musetti

Il match è stato poi vinto da Zverev in due set col punteggio di 7-6(3)/6-1. Il primo parziale è stato equilibrato e combattuto, il tedesco è partito forte, portandosi sul 4-1 salvo poi essere recuperato da Fils: il tie-break è stato poi dominato dal numero due al mondo, che ha mostrato maggiore solidità nei momenti chiave. Da lì in poi il match non ha avuto più storia, con Zverev che ha concesso un solo game al francese nel secondo set. Il tedesco, campione in carica, ha così allungato la sua striscia di vittorie consecutive a Roma a 9. Adesso lo aspetta nei quarti il nostro Lorenzo Musetti: un'altra partita serale per lui.