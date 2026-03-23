L’arbitro Lahyani rischia di farsi male per colpa della spidercam: bizzarro incidente a Miami

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La partita tra Medvedev e Cerundolo nel Masters 1000 di Miami è stata molto intensa anche per l'arbitro Mohamed Lahyani che ha dovuto fare i conti con un inaspettato e pericoloso fuori programma. Quello che viene considerato il più famoso giudice di sedia del circuito ATP ha rischiato infatti di cadere malamente con tutto il suo seggiolino a causa di un incidente legato alla spidercam.

Cosa è successo all'arbitro Lahyani durante la partita tra Medvedev e Cerundolo

Il sistema di cavi che regge la telecamera infatti è rimasto impigliato nel tettuccio della postazione riservata all'arbitro. Uno spostamento dei tanti legati al dispositivo che permette di regalare immagini suggestive ed esclusive sul campo principale del Masters 1000 di Miami si è rivelato infelice. Il sistema di avvolgimento e srotolamento che è alla base della spidercam per permetterle di spostarsi nello spazio aereo sopra il campo, ha fatto abbassare uno dei cavi che è finito dunque sotto la tettoia, incastrandosi lì.

Lahyani sospende il match dopo il pericoloso fuori programma

Lahyani si è reso conto di quello che stava accadendo e ha avvisato immediatamente il supervisor sospendendo per qualche minuto il match. La sua postazione quando i cavi hanno ripreso a muoversi si è spostata pericolosamente a dimostrazione di quanto fosse concreto il rischio di una caduta per l'ufficiale. Prima che la sedia oscillasse maggiormente Lahyani si è mosso, sotto lo sguardo incredulo di Cerundolo e Medvedev che hanno atteso che la situazione si sistemasse e con i raccattapalle che hanno provato a mantenere la struttura.

Dopo qualche minuto la pericolosa situazione è rientrata e l'arbitro ha potuto riprendere il suo posto senza andare incontro tra gli applausi del pubblico. Il match è ripartito e ha continuato a regalare emozioni, con il successo finale e a sorpresa dell'argentino che ha fatto cadere un altro top ten. Fortunatamente non è caduto invece l'ufficiale.