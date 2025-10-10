L’arbitro a Medvedev: “Scusami Daniil, non so cosa sta succedendo”, momenti caotici a Shanghai

Daniil Medvedev si è qualificato per le semifinali del torneo 1000 di Shanghai. Il tennista russo ha battuto de Minaur in un incontro che nel primo set ha vissuto un momento di tensione extra campo.

Daniil Medvedev si è qualificato per le semifinale del torneo 1000 di Shanghai. Il russo improvvisamente sembra tornare a giocare su livelli altissimi. L'ex numero uno del mondo ha battuto nei quarti in due set Alex de Minaur e ora si appresta al match con il francese Rinderkenech. Durante l'incontro dei quarti è accaduto un episodio particolare, che ha portato il giudice di sedia a scusarsi con Medvedev, che per una volta in una querelle è stato il miglior attore non protagonista.

Una donna viene espulsa dallo stadio

Medvedev-de Minaur all'apparenza era una sfida equilibrata, giusto perché il russo non si sa mai a che livello è. Perché il miglior Medvedev con l'ottimo giocatore australiano parte sempre favorito. Durante il primo set, sul punteggio di 4-2 30-30, l'incontro viene sospeso, a causa di qualcosa che accade sugli spalti. I due giocatori prendono la via delle rispettive panchine. Si sentono delle urla, urla vere, focose, che portano alla sospensione dell'incontro. Medvedev concentratissimo non capisce. Il giudice di sedia, il francese Renaud Lichtentsein, gli dice: "Non so cosa sta succedendo Daniil. Uno spettatore ha urlato qualcosa, tutti chiedono venga espulso dallo stadio. Mi dispiace. È sorprendente".

Medvedev in semifinale a Shanghai, sfiderà Rinderknech

Dopo pochi secondi quella persona viene portata fuori dal campo e la partita può riprendere. Medvedev continua a martellare e riesce a vincere la partita con de Minaur con un doppio 6-4. Il tennista russo torna in semifinale in un 1000 dopo quasi sette mesi. Medvedev continua a inseguire il successo in un titolo ATP, che gli manca addirittura dal maggio 2023. In semifinale affronterà il francese Rinderknech, che ha eliminato Auger-Aliassime. L'altra semifinale la giocheranno Djokovic e il monegasco Vacherot, partito dalle qualificazioni che sta giocando il torneo della vita.