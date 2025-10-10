I cugini Rinderknech e Vacherot in semifinale a Shanghai: “Il gruppo Whatsapp di famiglia esplode”

Quella di Rinderknech e Vacherot a Shanghai è una vera e propria favola. I due tennisti cugini sono arrivati in semifinale del Masters 1000 sovvertendo i pronostici. Dopo l’ennesima impresa di Valentin, che ieri ha eliminato Rune, ci ha pensato Arthur a prendersi la scena battendo uno dei giocatori più in forma del momento, ovvero Felix Auger-Aliassime. E ora i due sognano una finale tutta in famiglia, anche se dovranno superare ancora una volta avversari proibitivi, rispettivamente Medvedev e Djokovic.

Rinderknech sogna la finale, il gruppo Whatsapp di famiglia intasato

Le mamme dei due tennisti sono sorelle e Rinderknech e Vacherot si stanno incoraggiando a vicenda, seguendo in campo le partite l’uno dell’altro. Oggi Arthur, dopo il successo sul canadese, è intervenuto in conferenza stampa soffermandosi su quanto sia difficile assistere ai match del cugino: "È incredibile, la storia continua, è una storia che resta viva. È incredibile. Credo che ieri fossi così stressato guardando la sua partita che oggi non sono riuscito a innervosirmi in nessun momento (sorride, ndr). Non sono abituato a guardare qualcuno e desiderare così tanto che vinca la sua partita, quindi oggi mi è stato più facile restare in campo e controllare le mie emozioni. Mi agito così tanto a guardare i suoi match che, quando tocca a me, suppongo di essere completamente rilassato (ride, ndr)".

Insomma, tutti uniti nel tifo per i due giocatori e negli ultimi giorni anche il gruppo WhatsApp familiare è più attivo che mai. Arthur Rinderknech ha spiegato: "Il gruppo WhatsApp della nostra famiglia? Al momento sta letteralmente esplodendo (ride, ndr). Ed è così perché tutti stanno vivendo il piccolo sogno che Val e io stiamo realizzando. Cerco solo di godermi ogni momento".

Emozioni infinite per la famiglia Rinderknech-Vacherot

Una girandola di emozioni impressionante, per certi versi travolgente per tutti, sia per chi è a Shanghai sia per chi segue da casa: "Le emozioni sono incredibili. Prima di tutto devo dire che sto semplicemente seguendo il mio cugino. È lui che sta vivendo tutte queste emozioni, io cerco solo di lottare per fare bene come lui. La settimana è straordinaria per tutti, abbiamo tutta la famiglia che ci segue da casa, anche se noi qui viviamo in una bolla, in un piccolo mondo tutto nostro. Quello che stiamo vivendo è irreale, impressionante".

E oltre al supporto, a distanza arrivano anche le dritte tecniche: "Cerco solo di fare il mio con il mio team, che mi aiuta quotidianamente. La maggior parte di loro è a casa, ma lavoriamo insieme anche tramite il telefono. Era solo una questione di continuare a fare ciò che devo fare e aspettare che i risultati arrivassero col tempo. È l’unica cosa a cui penso".