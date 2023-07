L’allenamento mai visto di Alcaraz e Federer a Wimbledon, Roger non voleva: “Puoi tirare forte” Carlos Alcaraz è il campione di Wimbledon 2023, battendo Djokovic ha preservato il record di Federer. E a Federer lo lega una storia molto particolare, che coinvolge anche il suo allenatore: Juan Carlos Ferrero.

A cura di Alessio Morra

Sulla finale di Wimbledon tra Alcaraz e Djokovic aleggiava l'ombra di Roger Federer, che ha visto a rischio il suo record assoluto di successi ai Championships. Le legioni di tifosi di Roger hanno sostenuto il giovane Carlos e hanno gioito con lui, anche se Djokovic comunque avrà il prossimo anno la possibilità di rimettersi in pari. Ma intanto ha vinto Alcaraz, che si è spesso rammaricato di non aver mai potuto sfidare Federer, con il quale però a Wimbledon ha vissuto un'intensa ora di allenamento quando era giovanissimo.

Alcaraz domenica scorsa è sceso in campo nel sacro tempio di Wimbledon per disputare la sua seconda finale Slam, la prima a Londra. Una finale bella, molto intensa, che si è chiusa dopo cinque lunghissimi set. Lo spagnolo ha vinto, ci è riuscito giocando un tennis sublime, un tennis perfetto e vario che non ha lasciato scampo a Djokovic, che voleva vincere il trofeo per l'ottava volta. Un titolo meritato, il secondo Slam della carriera (a 20 anni), il primo a Wimbledon – è diventato il terzo più giovane vincitore di sempre.

Carlos Alcaraz con il trofeo, lo spagnolo è il 3° più giovane vincitore di sempre a Wimbledon.

Il successo di Carlos Alcaraz è stato accolto, con gioia, anche dai tanti fan di Federer che speravano che il loro eroe mantenesse solitario il record di successi a Wimbledon. E sui social questo si è visto eccome. Alcaraz e Federer non si sono mai affrontati in carriera, era anche complicato perché gli anni di differenza tra loro sono quasi ventidue, e per mille motivi, ulteriori, nessuno ha osato paragonarli.

Ma in realtà, il giovane spagnolo e lo svizzero una volta si sono incrociati, si sono addirittura allenati insieme, lo hanno fatto proprio a Wimbledon. Era il 2019, l'anno in cui Roger andò vicinissimo al titolo numero nove, mancò due matchpoint che ancora oggi ricorda, e non può dimenticare per alcun motivo.

In queste ultime ore sono spuntati dei video sui social in cui si vedono ben inquadrati Roger Federer e Juan Carlos Ferrero, ex numero 1 del mondo, che da tempo è l'allenatore di Alcaraz. Federer è seduto in panchina, si è su un campo laterale. I tifosi sono tantissimi. C'è anche tensione. Perché poche ore dopo lo svizzero avrebbe giocato i quarti di finale contro Nishikori.

D'altra parte della rete come sparring partner c'è un ragazzino di sedici anni che si chiama Carlos Alcaraz, è un futuro campione, ma in quel momento è solo un baby tennista al cospetto del più grande di sempre. Ferrero che di Federer è buon amico, hanno un anno di differenza e si conoscono da quando sono ragazzini, scherza con Roger, che sembra un po' riluttante e penso di non spingere a fondo.

Ferrero sorride a Roger e gli dice: "Puoi tirare più forte, tranquillo, il ragazzo è tosto". Era il 10 luglio 2019, probabilmente nessuno avrebbe immaginato in quel momento che quattro anni dopo Alcaraz si sarebbe preso il titolo di Wimbledon salvando anche il record di Federer.