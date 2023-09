La tennista ritrova una sua vecchia amica durante l’intervista: piangono entrambe, emozione pura Momento commovente nel torneo di Tokyo dopo il ritiro di Misaki Doi. Lacrime durante l’intervista post-partita, quando a scambiare parole con lei è stata una sua vecchia conoscenza.

A cura di Marco Beltrami

Emozioni forti nel torneo di Tokyo. Il match degli ottavi di finale tra Maria Sakkari e Misaki Doi ha avuto un epilogo davvero speciale. Grande commozione per l'addio al tennis da parte della sfortunata tennista di casa in quello che è stato l'ultimo match della sua carriera. Commozione in campo e sugli spalti, prima per il tributo riservatole dalla vincitrice greca e poi per quanto accaduto in occasione dell'intervista con una commovente "sorpresa".

Pochi mesi fa Misaki Doi ha annunciato a sorpresa il suo ritiro dal tennis. La giocatrice classe 1991 che in carriera si è spinta fino alla 30a posizione del ranking WTA vincendo un titolo in singolare e due di doppio, si è arresa a problemi fisici. Sul suo profilo social ha spiegato: "Nell’ultimo anno ho dovuto fare i conti con alcuni problemi persistenti alla schiena. È diventato sempre più difficile giocare senza provare dolore. Date le circostanze attuali, continuare a giocare ad alto livello è diventato piuttosto impegnativo. Ciò mi ha portato a prendere questa decisione. Ho iniziato a giocare a tennis all’età di 6 anni e sono diventata professionista a 17. Il mio viaggio come giocatrice ha avuto i suoi alti e bassi, ma è stato anche incredibilmente gratificante, pieno di molte esperienze preziose. Guardando indietro, mi rendo conto di quanto sono stata fortunata ad aver avuto una carriera tennistica davvero appagante“.

Come annunciato, nel torneo WTA di Tokyo davanti al suo pubblico si è concretizzato il suo addio alle scene tennistiche, nella sfida contro Sakkari. La greca al momento dei saluti ha reso omaggio a Misaki Doi con un bellissimo abbraccio, seguito poi da parole che hanno emozionato tutti i presenti: "Sei una giocatrice straordinaria. Sei una persona meravigliosa. Che onore".

E poi si è rifiutata di rispondere a domande su di lei: "Non voglio parlare di me oggi. È stato un onore giocare contro Misaki nel suo ultimo incontro in assoluto. Meriti di goderti la vita. Meriti di divertirti. Sappiamo quanto sia dura la vita nel tennis. Prenditi un po' di tempo. Sono sicuro che troverai il modo di ritrovare qualcosa di speciale".

Il bello poi è arrivato quando a prendere il microfono è stata proprio Misaki. La tennista giapponese si è ritrovata di fronte una vecchia e gradita conoscenza, ovvero l'ex giocatrice Kurumi Nara. Quest'ultima è molto legata alla sua collega con la quale ha giocato in doppio insieme. Difficile dunque realizzare l'intervista e trattenere l'emozione dopo aver regalato dei fiori a Doi. Infatti la padrona di casa è scoppiata a piangere, insieme all'intervistata nel momento in cui si è parlato della sua nuova vita.. Una testimonianza di quanto sia forte il loro legame di amicizia, sotto lo sguardo commosso del pubblico di casa.