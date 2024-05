La pazza giornata di Ruud vince due partite e conquista Ginevra: “Il mio premio in denaro è pronto?”

video suggerito

Casper Ruud per la terza volta ha conquistato il torneo di Ginevra. Il tennista norvegese ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie per vincere il secondo titolo stagionale, dopo quello di Barcellona. Perché Ruud ha vinto nell'arco di poche ore la semifinale e la finale, entrambe in tre set. La semifinale con Cobolli sembrava quasi compromessa, ha dovuto annullare un matchpoint e dopo aver conquistato il titolo ha scherzato con lo sponsor del torneo.

Ruud batte in poche ore Cobolli e Machac

Ruud è ritornato su alti livelli in questa stagione, ma tra Madrid e Roma ha raccolto poco e così è tornato a giocare a Ginevra, dove dopo la sconfitta di Djokovic in semifinale con Machacè diventato in automatico il favorito, ma ha dovuto faticare per aggiudicarsi il torneo. In primis perché la pioggia non lo ha aiutato e poi perché si è trovato a sfidare due tennisti in crescita: Cobolli e Machac.

Terzo titolo a Ginevra per Ruud

Il romano è andato veramente a un passo dal successo, avanti di un break nel terzo set, ha mancato un matchpoint ed ha perso al tie-break decisivo. Un peccato per Cobolli, che però avrà modo di rifarsi. Flavio sta giocando sempre meglio e avrà tante altre occasioni. Ruud si è riposato il giusto, è tornato in campo e ha vinto, sempre in tre set, contro il ceco Machac, altro giocatore in grande crescita. Un successo tirato e meritato per Ruud che al Roland Garros si presenta con tanti punti da difendere – nelle ultime due stagioni è stato finalista.

Il norvegese scherza con lo sponsor del torneo

Dopo aver vinto il torneo, che lo proietta al numero 4 della Race, Ruud è stato premiato e durante quel momento si è trovato a scherzare con lo sponsor principale del torneo. Una chiacchierata allegra, tanti sorrisi e una battuta divertente da parte del giocatore norvegese, che ha detto: "Ringrazio tutti, gli organizzatori, i raccattapalle, gli sponsor. E a tal proposito. Il mio premio in denaro è già pronto?". Battuta che ha fatto ridere tutti, compreso lo sponsor principale del torneo.