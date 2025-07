La pallina di Djokovic a Wimbledon vale oro: battuta all’asta per oltre 2.500 euro

Quanto vale una pallina da tennis firmata da una leggenda dello sport? Migliaia di euro. Basta pensare a quanto accaduto in Serbia, dove uno degli attrezzi del mestiere utilizzati da Novak Djokovic in occasione di Wimbledon 2022 è stato venduto all'asta a un prezzo molto importante: ben 300mila dinari, ovvero più di 2.500 euro.

Pallina autografata da Djokovic venduta all'asta

Si tratta di un oggetto speciale, perché risale a una delle edizioni vinte da Novak Djokovic. L’ultima in particolare, ovvero quella in cui il tennista serbo s’impose in finale su Kyrgios. Questa pallina presentava dunque un autografo di Nole, ottenuto probabilmente dopo una partita oppure in occasione di un incontro con i fan del tennista. Quel che è certo è che l’organizzazione e fondazione locale LFN ha organizzato un’asta con la stessa, come iniziativa di accompagnamento a un torneo di padel, sempre a fini benefici.

Quanto è stato raccolto grazie a Djokovic

Dopo la conclusione e la proclamazione dei vincitori, è stato svelato l'esito dell'asta. Uno degli organizzatori dell'evento, Padel Spot, ha spiegato: "Abbiamo organizzato questa competizione con l’idea di riunire le persone, farle divertire e trascorrere del tempo di qualità, promuovendo il padel come attività salutare e, allo stesso tempo, aiutando la comunità locale che vuole rendere Niš un posto migliore".

Si legge nella nota: "Dopo la conclusione del torneo e l'annuncio del vincitore, i presenti hanno avuto l'opportunità di partecipare all'asta per la palla di Wimbledon 2022, con la firma di Novak Djokovic, che poi si è aggiudicato il torneo. Il prezzo finale all'asta ha raggiunto la cifra più alta finora: 300.000 dinari". Si tratta di circa 2.550 euro. Tra la pallina di Djokovic e altre donazioni, sono stati raccolti 600mila dinari, ovvero più di 5.000 euro. Tutto sarà devoluto al fondo LFN per sostenere l'ulteriore sviluppo della comunità.