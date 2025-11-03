La palla esce di mezzo metro ma l’arbitro dà punto, incredibile errore nell’indifferenza ad Atene

Quella tra Kecmanovic e Majchrzak non era certo una partita di cartello, eppure sembra destinata a far discutere. La sfida valida per il primo turno del torneo di Atene è stata contraddistinta da un clamoroso errore arbitrale. Una svista talmente grossa da mandare in confusione anche i giocatori, che sono rimasti letteralmente destabilizzati e quasi indifferenti. Il tennista serbo ha vinto un punto che in realtà spettava al suo avversario: una palla uscita di diversi centimetri, ma che a quanto pare non è stata segnalata.

Clamoroso errore ad Atene nel match tra Kecmanovic e Majchrzak

La situazione in questione è finita per diventare virale, alimentando anche il dibattito: come si può spiegare questo? Sul punteggio di 6-5 in favore di Kecmanovic e 30-40, ecco uno scambio sul servizio del giocatore serbo. Il suo rovescio è finito ampiamente fuori, almeno 20 centimetri in corridoio. La pallina è terminata sì sulla linea di fondo, ma su quella appunto del corridoio e quindi fuori. Eppure non è arrivata nessuna chiamata, con il punteggio che è diventato 40-40.

Il comportamento dei tennisti dopo l'errore

Quindi, invece di dare il break a Majchrzak e dunque il 6-6, il giudice di sedia ha concesso il punto a Kecmanovic. Quest’ultimo si stava già lamentando con il suo angolo per gli ultimi punti e invece si è ritrovato a servire ancora. Espressione spaesata per il 26enne, che comunque è andato avanti. Il polacco, al contrario, è sembrato davvero colpito e ha iniziato a guardare la sua panchina nella speranza di ricevere spiegazioni su quanto accaduto. Nessuno però ci ha capito nulla, e probabilmente Majchrzak ha pensato di essersi confuso lui. Considerato quanto accaduto, si può dire che questo errore si è concretizzato nell'indifferenza.

Fortunatamente il tennista penalizzato da quanto accaduto è riuscito comunque a strappare il servizio a Kecmanovic, allungando il set al tie-break. Qui però è stato il giocatore serbo ad imporsi con il punteggio di 7-6. Si discuterà a lungo di questa topica, legata probabilmente a un mancato funzionamento del sistema tecnologico.