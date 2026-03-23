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Il punto assurdo di Kittay a Miami: colpisce il paletto ed è vincente, avversari increduli

Incredibile punto nel doppio maschile a Miami: Kittay colpisce la palla, sbatte contro il paletto della rete e trova un passante vincente. Avversari di stucco, ma il punto è regolarissimo: ecco cosa dice il regolamento.
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A cura di Marco Beltrami
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L'edizione del torneo di Miami 2026 sta riservando tante sorprese, l'ultima delle quali relativa all'eliminazione di Carlos Alcaraz. Non mancano però anche alcune situazioni di gioco molto curiose e insolite. Un esempio è sicuramente quanto accaduto nel torneo di doppio maschile nella sfida tra la coppia formata da Krawietz e Oberleitner, contro Kittay e Seggerman. Un colpo eccezionale è stato messo a segno grazie a un alleato speciale, ovvero il paletto che sostiene la rete.

Il colpo eccezionale di Kittay nel doppio a Miami

Durante il primo set, ecco uno scambio prolungato con Kittay che è stato spinto fuori dal campo in posizione defilata da una volée molto angolata dell’avversario. Nonostante tutto, il tennista americano classe 2003 è riuscito ad arrivare sulla pallina, colpendola con il rovescio e qui si è concretizzato il colpo di scena. La sfera è finita sulla parte esterna del paletto che sostiene la rete e ha cambiato direzione finendo nel corridoio, sorprendendo Krawietz e Oberleitner increduli.

Kittay ha esultato anche in modo relativamente sobrio di fronte al punto destinato a rientrare tra quelli da copertina del torneo. L'aspetto più curioso è quello legato all'altezza della traiettoria: se non ci fosse stato il paletto, la pallina si sarebbe spenta sicuramente sulla rete non riuscendo a passare sopra il nastro.

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Perché nel tennis colpire il paletto che sostiene la rete è consentito

Il regolamento del tennis parla chiaro. I paletti che sostengono la rete, così come il nastro o il cavo metallico sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della rete. Quindi se dopo il contatto la pallina finisce in campo il gioco prosegue regolarmente. In questo caso quello di Kittay si è rivelato un passante vincente, imprendibile per i due avversari. Purtroppo per l'americano non è bastata questa magia per portare a casa la vittoria, visto che è arrivato un ko in due set.

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