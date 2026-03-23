Il punto assurdo di Kittay a Miami: colpisce il paletto ed è vincente, avversari increduli

Incredibile punto nel doppio maschile a Miami: Kittay colpisce la palla, sbatte contro il paletto della rete e trova un passante vincente. Avversari di stucco, ma il punto è regolarissimo: ecco cosa dice il regolamento.

L'edizione del torneo di Miami 2026 sta riservando tante sorprese, l'ultima delle quali relativa all'eliminazione di Carlos Alcaraz. Non mancano però anche alcune situazioni di gioco molto curiose e insolite. Un esempio è sicuramente quanto accaduto nel torneo di doppio maschile nella sfida tra la coppia formata da Krawietz e Oberleitner, contro Kittay e Seggerman. Un colpo eccezionale è stato messo a segno grazie a un alleato speciale, ovvero il paletto che sostiene la rete.

Il colpo eccezionale di Kittay nel doppio a Miami

Durante il primo set, ecco uno scambio prolungato con Kittay che è stato spinto fuori dal campo in posizione defilata da una volée molto angolata dell’avversario. Nonostante tutto, il tennista americano classe 2003 è riuscito ad arrivare sulla pallina, colpendola con il rovescio e qui si è concretizzato il colpo di scena. La sfera è finita sulla parte esterna del paletto che sostiene la rete e ha cambiato direzione finendo nel corridoio, sorprendendo Krawietz e Oberleitner increduli.

Kittay ha esultato anche in modo relativamente sobrio di fronte al punto destinato a rientrare tra quelli da copertina del torneo. L'aspetto più curioso è quello legato all'altezza della traiettoria: se non ci fosse stato il paletto, la pallina si sarebbe spenta sicuramente sulla rete non riuscendo a passare sopra il nastro.

Perché nel tennis colpire il paletto che sostiene la rete è consentito

Il regolamento del tennis parla chiaro. I paletti che sostengono la rete, così come il nastro o il cavo metallico sono da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante della rete. Quindi se dopo il contatto la pallina finisce in campo il gioco prosegue regolarmente. In questo caso quello di Kittay si è rivelato un passante vincente, imprendibile per i due avversari. Purtroppo per l'americano non è bastata questa magia per portare a casa la vittoria, visto che è arrivato un ko in due set.