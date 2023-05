La foto di Raducanu sconvolge il mondo del tennis, tre operazioni in due settimane: “Meglio così” Emma Raducanu si è mostrata in un letto di ospedale con i segni delle ripetute operazioni a cui si è sottoposta. Stop molto lungo per la tennista americana.

A cura di Marco Beltrami

Mentre l'attenzione del panorama tennistico internazionale è focalizzata sugli Internazionali di Roma, una foto di Emma Raducanu ha fatto letteralmente il giro del mondo. La giocatrice classe 2002 britannica, vincitrice dell'edizione 2021 degli US Open, si è mostrata su un letto di ospedale, con i segni delle recenti operazioni a cui si è sottoposta.

Cosa è successo alla talentuosa Emma? È stata proprio la tennista nata a Toronto a far vedere ai suoi followers le sue condizioni, preludio ad un lungo stop che la terrà lontana dai campi di gioco. Era stata sempre lei ad annunciare sui social la necessità di ricorrere alla sala operatoria per cercare di mettere fine ai problemi e dolori che l'hanno accompagnata negli ultimi mesi. Ha giocato con tanto dolore Raducanu che ora di comune accordo con il suo staff ha deciso di optare per una soluzione "drastica".

In pratica Emma Raducanu si è sottoposta a tre interventi chirurgici in due settimane: la campionessa dello Slam americano si è operata prima ad entrambi i polsi e poi alla caviglia sinistra. Nella foto pubblicata si mostra con tutti e tre i gessi, con il suo proverbiale sorriso, riprodotto anche su una delle fasciature rigide con una faccina. Senza rinunciare al suo atteggiamento positivo, Emma ci ha scherzato su, prendendo anche con filosofia quello che si preannuncia un lungo periodo di inattività e riabilitazione che potrebbe portare alla rinuncia a tutta la restante parte della stagione.

Nessun commento specifico sulla tipologia di operazione dopo che aveva parlato di "procedure di poco conto" per "risolvere i problemi" dopo aver "gestito il dolore, perso settimane di allenamento e tagliato parte della scorsa stagione". Alcune rivelazioni su quanto accaduto sono arrivate da un connazionale di Emma, nonché grande gloria del tennis britannico, come Tim Henman.

L'ex giocatore in esclusiva a Express Sport ha raccontato di aver parlato molto con la giovane tennista delle sue condizioni fisiche prima della decisione di operarsi. Queste le sue parole: "Le ho parlato molto a riguardo e penso che il messaggio che stava ricevendo dai chirurghi fosse che non peggiorerà le cose, non le creerà più danni, ma si trattava di cercare di sistemare il dolore. Stava decisamente limitando la quantità di pratica che poteva fare, quindi non era in grado di apportare davvero i miglioramenti sul campo. Penso che questo abbia davvero aggiunto frustrazione".

Giusta dunque per Henman la decisione di sottoporsi ad interventi ravvicinati: "Penso che sia fantastico che stia facendo queste operazioni e sarà in grado di riprendersi e stare ancora meglio quando tornerà". E chissà che archiviati questi problemi fisici, Emma non possa tornare a sfoderare quel tennis brillante che le ha permesso di trionfare agli US Open e che da allora non si è mai più visto se non a sprazzi.