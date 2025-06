video suggerito

La bufala di Sinner che giocherà Halle per "scappare" da Alcaraz dopo il Roland Garros Jannik Sinner giocherà ad Halle per la marcia d'avvicinamento a Wimbledon. Nessun legame con la scelta di Alcaraz di scendere in campo al Queen's.

A cura di Marco Beltrami

Quando rivedremo in campo Jannik Sinner? Ancora pochi giorni e il tennista italiano, numero uno al mondo, tornerà a giocare dopo l’indimenticabile finale del Roland Garros persa contro Alcaraz. Appuntamento ad Halle, torneo in programma dal 16 al 22 giugno, che evoca dolcissimi ricordi. Sinner difenderà il titolo conquistato sull’erba tedesca nella scorsa stagione. Non si riproporrà il confronto con Alcaraz, visto che lo spagnolo sarà al Queen’s.

La bufala della scelta di Sinner legata a quella di Alcaraz ad Halle

La scelta di Jannik non è assolutamente legata a quella del suo rivale. Questo va ribadito, con buona pace di chi ha ipotizzato un collegamento tra le due decisioni, del tutto inesistente. Un tweet di Eurosport Spagna, sul tema, recitava: "Sinner evita Alcaraz fino a Wimbledon: l’italiano sarà ad Halle". Una possibile interpretazione, dunque, è stata quella di una presunta volontà di Jannik di non incrociare Carlos fino ai Championships.

Polemiche sulla scelta di Sinner di giocare ad Halle

Non sono mancate le polemiche da parte di chi ha voluto ribadire con forza che quella di Jannik non è una scelta dettata dalla volontà di evitare il murciano. Sui social in molti lo hanno sottolineato, talvolta con toni accesi. Insomma niente di più falso.

Perché Sinner giocherà ad Halle e non al Queen's

Sinner ha scelto Halle da tempo, già in fase di pianificazione stagionale. Uno dei motivi principali è la volontà di difendere il titolo e i punti conquistati in Germania nella scorsa edizione, quando si impose in finale contro Hurkacz. Questa, tra l’altro, è la terza stagione consecutiva in cui Sinner partecipa al torneo tedesco (l’unica partecipazione al Queen’s risale al 2021). Una scelta perfettamente logica in vista dell’avvicinamento a Wimbledon.

Gli avversari di Sinner ad Halle

Halle è per Sinner il contesto ideale per prepararsi al meglio allo Slam sull’erba, dove proverà nuovamente ad arrivare fino in fondo. Sulla sua strada potrebbe ritrovarsi avversari come Zverev, Rublev o Medvedev.