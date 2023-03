La battuta maliziosa di Djokovic con la giornalista: “Parli di palle da tennis?”. Poi si scusa Novak Djokovic ha interrotto una giornalista a Dubai, per chiedere un chiarimento particolare su una sua domanda sulle palline da tennis.

A cura di Marco Beltrami

La stanchezza e l'ora tarda alle volte giocano brutti scherzi. Novak Djokovic che è alle prese con il torneo di Dubai, si è lasciato andare in conferenza stampa ad una battuta particolare, rispondendo in modo inaspettato alla domanda di una giornalista.

Ha dovuto faticare più del previsto il numero 1 al mondo per avere la meglio nei sedicesimi di Machac battuto in tre set. La sfida contro il giocatore proveniente dalle qualificazioni è finita tardi, con Nole che poi ha dovuto rispettare i classici impegni davanti ai microfoni dei giornalisti. Un'occasione per dire la propria su diversi argomenti, anche non strettamente legati al match disputato.

Sottoposta all'attenzione del tennista serbo, anche la questione delle palline sollevata dal russo Medvedev. Quest'ultimo, come molti suoi colleghi, si era lamentato per quelle utilizzate durante gli Australian Open: il motivo è legato alla pressione e alle dimensioni delle stesse, che a detta del giocatore avrebbero poi creato non solo problemi in campo, ma anche dopo. Medvedev infatti ha sottolineato come i tanti infortuni delle ultime settimane potrebbero essere legati proprio alle palline.

Queste le sue parole: "Le palle sembravano come mele. Sono così grandi, stai giocando come a padel. Sembrava non andassero bene per i campi in cemento e ho avuto un forte dolore al polso. A Rotterdam anche altri ne hanno parlato, dicendo che avevano problemi al gomito, al polso. Ora vedo Rune, Tsitsipas, Korda tutti con fastidi a polsi, gomiti e spalle. Penso che queste palline non vadano bene per i campi in cemento. Se ci saranno 15 giocatori che escono e dicono: ‘Sì, mi sento lo stesso', allora è un problema di palle. Aspetterò e vedrò cosa succede quando agli altri giocatori viene posta questa domanda".

E la domanda è stata posta anche a Novak Djokovic dopo la sfida con Machac. Una cronista presente in sala stampa a Dubai ha incalzato Nole: "Novak, Daniil Medvedev parlava delle palle, in generale e ovviamente tu sai come...". A quel punto però ecco che il campione serbo l'ha interrotta, con una domanda particolare, ovvero di specificare meglio a quali palle facesse riferimento: "Palle da tennis, huh?". Dopo la risposta affermativa della giornalista, Nole ha corretto il tiro facendo riferimento alla stanchezza: "Scusa, scusa, è solo un piccolo scherzo. Sai uno scherzo di (quasi) mezzanotte".