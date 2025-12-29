La baracconata tra Sabalenka e Kyrgios non ha niente a che vedere con la vera Battaglia dei Sessi

Nick Kyrgios ha sfidato e vinto contro Aryna Sabalenka nella ‘Battaglia dei Sessi’ del nuovo millennio. La sfida originale, quella tra Billie Jean King e Bobby Riggs, del 1973 è stata un’altra cosa, non a caso è diventata un film di successo.

Tanto tuonò che non piovve. La ‘Battaglia dei Sessi‘ del nuovo millennio è stato un mezzo flop. Poche emozioni, partita bruttina e stadio tutt'altro che esaurito a Dubai per il 6-3 6-3 che Nick Kyrgios, numero 652 della classifica ATP, ha rifilato alla numero 1 WTA Aryna Sabalenka. Nulla a che vedere alla vera ‘Battle of the Sexes', quella che nel 1973 vinse Billie Jean King su Bobby Riggs.

Kyrgios ha vinto facile con Sabalenka

Gli spettatori si sono anche divertiti. In fondo i sorrisi di Sabalenka, che ha ballato anche la Macarena, e Kyrgios sono contagiosi. Di colpi spettacolari ce ne sono stati. Ma la partita è stata poca cosa, meno di ottanta minuti per un netto 6-3 6-3. Una partita totalmente figlia del mondo moderno. Provocazioni, che parevano create ad arte, risposte, qualche break e poi poco altro, perché il divario è parso netto, considerando che se Sabalenka è campionessa assoluta – numero 1 con pieno merito, ha giocato 3 finali Slam nel 2025 (più una semifinale a Wimbledon) – l'australiano ha giocato 6 partite in tre anni, vincendone solo una.

Aryna Sabalenka è stata sconfitta 6–3 6–3 da Nick Kyrgios nella Battaglia dei Sessi del 21° secolo.

Quando Billie Jean King batté Bobby Riggs nel 1973

Sabalenka ha dichiarato di volere la rivincita, facile trovare un accordo, considerato che i due sono legati alla stessa agenzia non è da escludersi il bis. In ogni caso niente a che vedere con l'originale ‘Battle of the Sexes‘, che aveva valori totalmente differenti. Certo, si dirà, si viveva un'epoca totalmente diversa: era il 1973, ma quella tra Billie Jean King e Bobby Riggs è stata una partita che ha travalicato i confini dello sport.

La storia dell'incontro tra BJK e Riggs è diventata anche un film, con Emma Stone e Steve Carell. Lo divenne anche grazie all'esito che vide Billie Jean King vincere contro Bobby Riggs, che pochi mesi prima aveva sconfitto agevolmente Margaret Court. Quel primo incontrò nacque dopo una provocazione dell'americano, tre volte campione Slam, all'epoca 55enne, che dichiarò: "Nessuna giocatrice, nemmeno quelle più forti adesso, che hanno oltre vent'anni meno di me, potrà battermi". In tanti pensarono vincesse Court e invece Riggs vinse in due set.

Bobby Riggs e Billie Jean King in un’immagine prima della partita giocata nel 1973 e vinta da BJK tre set a zero.

Billie Jean Kings-Riggs è diventato anche un film

Quella partita ebbe grandi implicazioni extra tennis e per questo ne venne organizzata un'altra con BJK che davanti a 30 mila spettatori si impose per 3 set a 0. Giocando un tennis meraviglioso. Quella partita ebbe un impatto mediatico enorme e venne vista da oltre 90 milioni di spettatori. Niente a che vedere con la ‘battaglia dei sessi' attuale, quella che è passata come una esibizione qualunque, priva di ogni significato reale, tra Kyrgios e Sabalenka. Mentre quella partita, King vs Riggs, è diventata poi un film, questa non diventerà nemmeno un documentario.