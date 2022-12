Kyrgios si sente scippato del premio dell’anno ed esplode: “Non me ne frega un ca**o” Nick Kyrgios era sicuro che avrebbe vinto il premio come miglior tennista australiano dell’anno alla luce della sua eccezionale stagione, e quando ha visto che era finito in altre mani è esploso: “Nessun rispetto”.

A cura di Paolo Fiorenza

Nick Kyrgios si sta preparando per una nuova stagione tennistica dopo quella eccellente appena andata in archivio, che lo ha visto chiudere al 22° posto del ranking ATP solo perché non ha potuto contare sui punti vinti a Wimbledon per via delle note vicende legate alla guerra in Ucraina. L'anno appena trascorso è stato certamente il migliore della carriera per il 27enne australiano, che ha raggiunto la finale sull'erba londinese in singolare e ha vinto il doppio all'Australian Open.

Nick Kyrgios con Novak Djokovic dopo la finale persa a Wimbledon

Risultati che tuttavia non sono stati sufficienti per fargli portare a casa la ‘Newcombe Medal' – ovvero il prestigioso premio intitolato all'ex numero uno al mondo, oggi 78enne, vincitore di 26 titoli del Grande Slam tra singolare e doppio – che viene assegnato al miglior tennista australiano. Il riconoscimento per il 2022 è andato infatti alla connazionale Ashleigh Barty, che peraltro nell'anno solare ha giocato pochissimo, avendo annunciato il proprio ritiro nello scorso marzo a neanche 26 anni.

Il premio le è stato conferito non solo perché ha lasciato il tennis da numero uno della classifica mondiale femminile, ma soprattutto perché a inizio anno ha vinto l'Australian Open, ponendo fine ad un'attesa di 44 anni per vedere trionfare un tennista australiano in singolare nello Slam di casa. Per la Barty si tratta della quinta volta che mette in bacheca il premio e la circostanza che ci sia riuscita in soli tre mesi di gioco ha fatto esplodere via social Kyrgios, che riteneva di meritare lui il riconoscimento.

Il focoso Nick ha dunque postato su Instagram un'immagine che confronta le sue prestazioni di questa stagione con quelle della Barty: 4 titoli vinti a 3 per lui, uno Slam per entrambi (ma per Kyrgios in doppio, più la finale di Wimbledon), e ben 61 match vinti (tra singolare e doppio) per lui contro i 14 di Ashleigh, conseguenza quest'ultima del ritiro in primavera della campionessa.

La storia polemica postata da Kyrgios

Ovviamente Kyrgios non si è limitato a questo, ma per tenere fede alla sua immagine di ‘bad boy' ci ha messo il carico con un'eloquente didascalia: "LOL, nessun rispetto. Non me ne frega un ca**o". Non il massimo della sportività nei confronti dell'incolpevole Barty: diciamo che non l'ha presa benissimo e non fa nulla per nasconderlo…