Kyrgios risponde in modo volgare chi racconta la "vendetta personale" contro Sinner e Anna Kalinskaya Jon Wertheim popolare giornalista sportivo e insider di tennis ha bacchettato Kyrgios spiegando che il suo astio per Sinner nasce dai propositi di vendetta per motivi di cuore.

A cura di Marco Beltrami

L'astio di Kyrgios nei confronti di Jannik Sinner non ha nulla a che fare con il doping. Jon Wertheim, popolare giornalista e scrittore crede che il caso Clostebol sia solo un pretesto per tirare fango addosso al numero uno al mondo da parte del tennista australiano. Quest'ultimo infatti a realtà sarebbe accecato dalla frustrazione e dalla vendetta legata al vedere la sua ex ragazza Anna Kalinskaya fidanzata oggi con Jannik.

Kyrgios vuole la vendetta contro Sinner per Anna Kalinskaya, la teoria di Wertheim

D'altronde anche l'uscita a vuoto del giocatore australiano sulla tennista russa, con tanto di battuta di pessimo gusto, sembra anche confermare questa tesi. In occasione dell'ultimo appuntamento del podcast di Andy Roddick ("Served with Andy Roddick), Wertheim è stato perentorio su Kyrgios e sul problema personale con Sinner: "Questa è solo una vendetta personale. C'è una donna coinvolta qui, che è anche una giocatrice".

Perché Wertheim crede che Kyrgios voglia vendicarsi di Sinner

Argomentando poi la sua teoria, il volto noto del tennis USA ha spiegato: "Sinner è stato inesorabilmente vittima di bullismo per mesi e mesi e non ha risposto. È anche allenato da un nostro collega a ESPN (Darren Cahill, ndr). Non mi sembra che non abbia nulla a che fare con le discussioni sul doping, in buona fede".

La risposta di Kyrgios a Wertheim

Le parole di Jon Wertheim con Roddick hanno provocato la reazione dell'australiano che sui social, è intervenuto così: "Certo, adesso è colpa mia. Non potrebbe fregarmene di meno di dove Sinner mette il suo legno (che nello slang aussie è un modo di riferirsi all'atto sessuale, ndr). Sono in una relazione felice. Semplicemente non mi piacciono le persone che imbrogliano il sistema".

Non solo difesa però per l'australiano che ha contrattaccato facendo riferimento al commento di Jon Wertheim sull'aspetto fisico di Krejcikova che aveva fatto tanto discutere. L'australiano ha colto la palla al balzo: "A proposito, come fa quel tizio ad avere ancora un lavoro nei media del tennis? Un tizio che si comporta così mentre commenta le tenniste. Per favore, chiudi la bocca". D'altronde i due si erano stuzzicati anche qualche giorno fa quando il giornalista aveva confermato l'esclusione di Kyrgios nella squadra di ESPN e il tennista aveva minimizzato parlando dei suoi impegni agli Australian Open.