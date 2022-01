Kokkinakis trionfa, piange e resta a bocca aperta: c’è un messaggio per lui, è di Federer Primo titolo in carriera di Kokkinakis dopo tanta sfortuna e una serie infinita di infortuni. Il premio più bello arriva da Roger Federer, su Instagram.

A cura di Marco Beltrami

Il caso Djokovic ha catalizzato l'attenzione mediatica internazionale, ma il tennis giocato ha regalato bellissime storie nelle ultime ore. Una di queste è senza dubbio quella relativa a Thanasi Kokkinakis, tennista australiano che nella sua carriera è stato tormentato dalla sfortuna e che finalmente è riuscito a vincere il suo primo torneo nel circuito ATP. Dove? Nella sua Adelaide, che gli ha regalato un tributo speciale, al termine di una settimana incredibile, che sembra di ottimo auspicio per quella che potrebbe essere la stagione del definitivo riscatto.

Impossibile trattenere le lacrime per l'attuale numero 145 della classifica ATP, dopo la finale del torneo 250 di Adelaide, vinta in 3 set contro Arthur Rinderknech. Una battaglia in cui la fame e la voglia di regalarsi una prima e meritata gioia ha fatto la differenza. Dal 2015 alla scorsa annata, la carriera di Kokkinakis, considerato in giovanissima età una sorta di predestinato, si è trasformata in un calvario: intervento chirurgico alla spalla, frattura della rotula, infortunio ai pettorali, e tanti altri problemi di natura fisica gli hanno impedito di esprimersi tennisticamente al meglio, tenendolo anche lontano dai campi a lungo.

Ecco perché allora, dopo la premiazione nella sua Adelaide, Thanasi ha pronunciato queste parole: "Per la mia famiglia, i miei amici e lo staff, che viaggio che è stato. Mi avete visto ai miei minimi termini e ora al punto più alto. Adesso sono così felice. Ho giocato e mi sono allenato su questo campo da quando avevo otto o nove anni, venendo qui prima di scuola ogni giorno". Ma la vera sorpresa è arrivata poco dopo, quando è tornato negli spogliatoi e ha acceso il suo smartphone.

Kokkinakis infatti ha trovato un messaggio di Roger Federer, il campionissimo svizzero, che sta facendo i conti con il recupero dall'ultimo infortunio. L'ex numero uno al mondo ha inviato su Instagram i complimenti al suo collega 25enne con queste parole: "Primo titolo in casa grande amico, adoro il gioco di quel "thanaser", è fantastico. Continua così". Una sorpresa che ha emozionato Kokkinakis che ha a sua volta condiviso il tutto con questa didascalia: "Lui è sempre il GOAT (ovvero il più grande di sempre, ndr)".