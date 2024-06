video suggerito

Kasatkina scopre il nome della prossima avversaria in diretta e non si controlla: nessun filtro La tennista russa Kasatkina a Berlino affronterà la numero 3 del mondo Sabalenka. Una sfida a dir poco complicata a giudicare dai precedenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

La gioia di Daria Kasatkina per la vittoria su Marta Kostyuk sull’erba di Berlino non è durata molto. La tennista russa infatti nell’intervista in campo post-partita ha scoperto che la sua prossima avversaria sarà una delle sue bestie nere, ovvero la numero due del tabellone e numero tre del mondo Aryna Sabalenka.

Molto felice la numero 14 del mondo che dopo aver perso il primo set, è riuscita ad imporsi in rimonta contro la tennista ucraina che la segue di due sole posizioni nel ranking WTA in una vera e propria battaglia. Sorridente Kasatkina che in chiusura è stata stuzzicata dal suo interlocutore: "Lo sai che ora giocherai con Sabalenka?". E qui la reazione è stata spontanea, e colorita: "Mer*a".

Sabalenka prossima avversaria a Berlino, Kasatkina si lascia scappare una parolaccia

Accortasi immediatamente di aver esagerato Daria Kasatkina si è zittita, lasciandosi andare ad un'espressione del viso prima divertita e poi quasi seccata. Nel frattempo però il suo malumore per il prossimo match è stato esternato in modo palese. Sull'erba infatti la già competitiva giocatrice bielorussa, numero due del tabellone a Berlino, è ancora più ostica e difficile da affrontare.

I precedenti tra Sabalenka e Kasatkina

D’altronde Sabalenka e Kasatkina si conoscono molto bene, visto che si sono affrontate la bellezza di 8 volte in carriera. Il bilancio è decisamente negativo per la giocatrice russa, che si è imposta solo in due occasioni. Primo successo, nel primo match ufficiale tra le due, e poi una sequela di sconfitte, interrotta solo nel 2022 a San José. L’ultimo precedente risale ad inizio 2024 a Brisbane, con Sabalenka che ha concesso solo 5 game alla sua avversaria. Negli ultimi confronti, non c’è stata praticamente mai storia: ecco spiegata la reazione piccata di Kasatkina, che ora avrà bisogno di una vera e propria impresa.