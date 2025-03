Jasmine Paolini spiega al pubblico di Miami come tifare per lei: lo urla forte, è travolgente

video suggerito

Jasmine Paolini a Miami non ha ritrovato solo il suo miglior tennis ma anche il sorriso. La tennista italiana ha battuto anche Magda Linette diventando così la prima italiana a qualificarsi alla semifinale del torneo americano. Entusiasmo alle stelle per la giocatrice numero 7 del mondo che, come spesso accade, ha fatto sorridere tutti nell'intervista in campo dopo il match con la sua spontaneità.

Jasmine Paolini raggiante a Miami dopo la vittoria con Linette

È apparsa felicissima ai microfoni Jasmine Paolini che si è tolta un'altra bella soddisfazione eliminando la 34a giocatrice WTA che nel turno precedente aveva superato Coco Gauff, una delle favorite. Un successo netto e celebrato con grande trasporto come confermato dal momento finale della consueta chiacchierata sul match. L'intervistatrice infatti ha stuzzicato l'azzurra sui tifosi, con una domanda particolare.

"Jasmine so che gli italiani sanno già come farlo, ma se i tifosi americani volessero fare il tifo per te cosa dovrebbero dire o fare?". Paolini senza pensarci su due volte ha urlato "Forza Jasmine!", scoppiando poi a ridere di fronte alla sua interlocutrice che ha sottolineato simpaticamente "Bene direi che l'avete sentito".

Un'ulteriore conferma dello stato d'animo di Jasmine Paolini che sembra essersi davvero ritrovata dopo gli alti e bassi di avvio di stagione. D'altronde ha più di un motivo per essere felice l'azzurra prima nella storia del nostro Paese a spingersi così avanti a Miami. La 29enne di Bagni di Lucca ora dovrà superarsi, in una semifinale tutt'altro che semplice. Nel prossimo turno infatti Jasmine se la vedrà contro Aryna Sabalenka, ovvero la numero 1 al mondo che sembra in un buon momento di forma come confermato dal successo con Zheng.

La sua speranza è quella di ripetere l'exploit di Indian Wells 2022 quando s'impose in tre set per pareggiare i conti dei confronti diretti che ora sorridono alla bielorussa avanti 3-2.