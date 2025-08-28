Jasmine Paolini corre a ringraziare un fotografo agli US Open: le ha scattato una foto irripetibile

Ray Giubilo ha conquistato un'eccezionale popolarità grazie a Jasmine Paolini. Il fotografo ha saputo immortalare un momento molto particolare che gli ha permesso di realizzare quella che è finora la foto più iconica degli US Open. Uno scatto che ha fatto sorridere la numero uno d’Italia, che non ha perso tempo per ringraziarlo dopo la sua vittoria su Jovic.

La foto capolavoro di Giubilo a Jasmine Paolini

Quello di Giubilo è un vero capolavoro: ha fotografato Jasmine Paolini mentre si preparava al colpo, proprio nell’istante in cui la racchetta le passava davanti al volto. È riuscito a cogliere l’attimo preciso in cui gli occhi della giocatrice azzurra e la bocca finivano esattamente nei due cerchi e nel triangolo del marchio della racchetta. Ne è nato un effetto sorprendente, come se Jasmine indossasse una maschera fatta di corde.

Jasmine corre ad abbracciare il fotografo degli US Open

L’immagine è diventata virale ed è finita per essere argomento di discussione anche nell’intervista post-match. Jas ha voluto ringraziare di persona Giubilo, sempre presente a bordo campo: "Voglio anche ringraziare Ray, il fotografo che ha scattato la foto, un’incredibile foto, forse la foto dell’anno. È una bellissima immagine".

Alla battuta della padrona di casa, che ha definito lo scatto una possibile “foto di Halloween”, Jasmine ha risposto con ironia: "Halloween con me come protagonista? Forse, forse, forse. Ma sì, è una da Halloween. Dovete vederla, ragazzi. Forse la pubblicherò stasera".

Non è mancata poi la corsa ad abbracciare Ray Giubilo, che ha ringraziato simpaticamente anche sui social: "L’immagine più difficile da catturare… ma è il costume di Halloween più facile!". Ed ecco che abbiamo già una delle foto copertina del torneo.