Jannik Sinner: “Sono innamorato ma non voglio parlarne”. Chi è la fidanzata del numero 1 del tennis

Manca sempre meno all'esordio di Jannik Sinner agli US Open, l'ultimo Slam di stagione che chiama in causa il n.1 al Mondo per capire soprattutto come sta, dopo i problemi riscontrati a Cincinnati. Per il campione italiano il recupero sembra essersi concluso nel migliore dei modi e per il debutto di lunedì 25 agosto contro Kopriva non ci dovrebbero essere problemi. Sinner si sta preparando al meglio anche sul fronte mentale, mostrandosi ancora una volta sereno e determinato nelle interviste della vigilia, pronto a parlare di tutto ma con in piccolo e chiaro aut aut imposto alla stampa: "Sì, sono innamorato ma della vita privata non ne parliamo".

Sinner verso il debutto agli US Open contro Kopriva

Determinato e vincente in campo, disponibile e super riservato davanti a microfoni e telecamere: Jannik Sinner ha oramai insegnato a tutti come si deve comportare un numero 1 al mondo, tra lezioni di tennis e di umiltà che alterna con una naturalezza disarmante e che affascina i giornalisti di tutto il mondo. Come in occasione delle ultime dichiarazioni, rilasciate proprio alla vigilia del match contro Kopriva, già studiato a tavolino da Sinner: "Osservo molto i miei avversari, analizzo tanto, soprattutto la sera prima di giocare contro un avversario. Perché la parte visuale è molto importante, almeno per me. Poi in campo decido io quali colpi utilizzare, perché in campo ci sono io e penso che alla fine la soluzione deve sempre trovarla il giocatore, in base a come si sente".

Le passioni di Sinner: "Amo il Lego e la musica. Vita privata? Non ne parliamo…"

Un approccio agonistico oramai consolidato nel tempo, che ha permesso a Sinner di arrivare in cima alle classifiche mondiali per restarci. Una scalata vertiginosa che però non ha fatto perdere gli equilibri di sempre che riemergono non appena gli argomenti evadono dalla mera analisi dei match: "Non mi piace dire di essere il numero 1, non fa parte di me" spiega in una intervista rilasciata ai giornalisti prima degli US Open, "mi definisco solo un giocatore forte, poi si deve migliorare sempre altrimenti gli altri ti raggiungono. Qui ci sono arrivato con tanto lavoro dietro, accettando i miei difetti e limiti, ci abbiamo lavorato sopra dentro e fuori il campo". Dove Sinner coltiva passioni che ama raccontare: "Ultimamente mi sono preso con i Lego, mi rilassa. Ogni sera costruisco qualcosa. E poi la musica, non ho un genere preferito ma mi aiuta a pensare ad altro". Ma quando si parla di sentimenti e amori, tutto si blocca: "Innamorato? Sì, lo sono, ma non parliamo della mia vita privata".

Proprio sugli amori e le relazioni private di Jannik Sinner, effettivamente si sa davvero pochissimo. Il campione italiano tanto è disponibile e affabile nel concedersi ai microfoni quanto è totalmente un muro insormontabile sulla propria vita sentimentale, sulla quale non traspare alcunché di pubblico o di ufficiale. Le ultime voci lo vorrebbero attualmente al fianco di Laila Hasanovic: classe 2000, originaria di Copenaghen, la cui presenza alla finale del Roland Garros ha alimentato ulteriori gossip. Il nome di Laila Hasanovic è già noto al mondo dello sport per essere stata in passato la compagna di Mick Schumacher. Ora, se la relazione col numero 1 del tennis esista davvero lo dirà solamente il tempo. Non certo Sinner.