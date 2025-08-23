Quando gioca Sinner agli US Open 2025, data e orario dell’esordio contro Kopriva

Sinner-Kopriva agli US Open 2025: il programma dell’esordio del numero uno al mondo con orario e dove vederla in TV e streaming.

Jannik Sinner fa il suo esordio agli US Open contro Vit Kopriva. Il numero uno del mondo, reduce dal ritiro nella finale di Cincinnati per problemi di salute, inizierà la difesa del titolo di Flushing Meadows contro il ceco, numero 87 del ranking. La partita è in programma lunedì 25 o martedì 26 agosto, in orario ancora da definire, con diretta TV in chiaro su SuperTennis e su Sky, e in streaming su SuperTennix, Sky Go e NOW. In palio l’accesso al secondo turno contro uno tra Popyrin e Ruusuvuori.

Sinner contro Kopriva agli US Open, quando si gioca e a che ora

Quando ci sarà l'esordio di Sinner agli US Open? La prima partita di Jannik, che si è già allenato, a Flushing Meadows contro Vit Kopriva dovrebbe giocarsi o lunedì 25 oppure, più probabilmente, martedì 26 agosto. La data e l'orario precisi del match di debutto saranno chiari nelle prossime ore. Domenica si parte con la parte bassa del tabellone, con Djokovic in campo, mentre lunedì dovrebbe toccare ad Alcaraz.

Chi è Vit Kopriva l'avversario di Sinner agli US Open, i precedenti

Vit Kopriva è un 28enne ceco che ha vissuto gran parte della sua carriera nel circuito Challenger, dove si è tolto diverse soddisfazioni. Numero 87 del mondo, ha avuto come best ranking la 78ª posizione. In Italia ha vinto due titoli Challenger: uno a Verona nel 2023 e uno a Napoli lo scorso marzo, battendo in finale Luciano Darderi. I suoi migliori risultati sono arrivati sulla terra rossa. Nessun precedente contro Jannik Sinner: i due si affrontano per la prima volta.

Dove vedere Sinner in TV e streaming agli US Open

Dove vedere in TV Sinner agli US Open? La partita tra Sinner e Kopriva si potrà seguire in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky), oltre che su Sky per gli abbonati. In streaming sarà possibile seguire Sinner-Kopriva senza abbonamento sulla piattaforma SuperTennix (gratis per i tesserati FITP e a partire da 1,99 euro/mese per i non tesserati), oltre che su Sky Go (app riservata agli abbonati Sky) e NOW.