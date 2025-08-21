Sinner torna a giocare agli US Open e prova a fare qualcosa di folle in allenamento: finisce male

Sinner torna a sorridere dopo la finale di Cincinnati: show in allenamento con un colpo sensazionale e abbraccio con Alcaraz, Zverev e Djokovic.

Jannik Sinner è tornato in campo dopo la sfortunata finale di Cincinnati. Proprio mentre veniva sorteggiato il tabellone degli US Open, il numero uno al mondo si dedicava al primo allenamento con l'argentino Comesana. Un'occasione anche per ritrovare Alcaraz, con il quale c'è stato un bel saluto affettuoso. Com'è andata? Stato d'animo molto positivo da parte di Sinner, come confermato anche da una particolare situazione di gioco.

Sinner tenta il colpo a sorpresa agli US Open, finisce male in allenamento

Siamo abituati a vedere Jannik sempre molto concentrato e pragmatico in campo: essenziale e freddo. L'azzurro, però, questa volta ha fatto un'eccezione. In occasione di un punto giocato contro Comesana, Sinner si è messo nelle condizioni di chiudere facilmente lo scambio. Con un passante di rovescio ha costretto l'argentino a una volée complicata. La pallina è così finita nella metà campo dell'azzurro, con una traiettoria altissima, a campanile.

Segnali positivi, Sinner se la ride di gusto

Sinner avrebbe dovuto solo piazzare uno smash elementare, ma ha deciso di tentare il colpo sensazionale, per provare a divertire il pubblico. Ha impugnato la racchetta dal piatto corde, cercando l’impatto con la pallina con il manico. Una giocata in stile Bublik, per un inedito Sinner insomma. Com’è andata a finire? Malissimo, visto che Jannik ha mancato la pallina ed è scoppiato a ridere. Una risata che ha coinvolto anche il suo avversario e il pubblico divertito.

I saluti con Alcaraz, Zverev e Djokovic

Segnali di ottimismo dunque per Sinner, che ha anche incontrato altri big in campo, tutti impegnati nei primi allenamenti. In primis Alcaraz, con il quale c’è stato un bell’abbraccio, poi Zverev e Djokovic. Con questi ultimi si è intrattenuto anche a parlare. Fitto il dialogo con Nole, per un Sinner che sembra essersi messo alle spalle i problemi accusati nell’ultimo atto di Cincinnati.