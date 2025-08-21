Sinner agli US Open, oggi il sorteggio del tabellone: quando gioca e possibili avversari

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su US Open 2025 di tennis ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

È tempo di tuffarsi sugli Us Open, ultimo Slam della stagione che inizia a New York domenica 24 agosto per concludersi il 7 settembre e che oggi, alle 18:00, vedrà il suo primo passo ufficiale con il sorteggio del tabellone, con la diretta streaming sul canale ufficiale Youtube del torneo americano.

Grandissima attesa, ovviamente, per scoprire quali saranno gli avversari di Jannik Sinner reduce da un ritiro amaro a Cincinnati per colpa di un virus che non gli ha permesso di giocare l'ennesima sfida contro Alcaraz. Il numero 1 del mondo sarà ovviamente testa di serie numero 1 agli US Open – davanti allo spagnolo – dove sul fronte maschile saranno presenti anche i connazionali Lorenzo Musetti (10), Flavio Cobolli (24) e Luciano Darderi (32), oltre a Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Mattia Bellucci e Luca Nardi. Tra le donne ci sarà al numero 8 Jasmine Paolini insieme a Lucia Bronzetti ed Elisabetta Cocciaretto.

Il tabellone degli US Open, l'orario del sorteggio e dove vederlo

Il primo atto ufficiale degli US Open 2025 è dunque il sorteggio del tabellone che inizierà alle 18:00 italiane e verrà trasmesso in chiaro in diretta streaming dal canale Youtube del torneo. Alle estremità opposte del tabellone, ovviamente i due favoriti e prime teste di serie, Sinner e Alcaraz che si potranno fronteggiare unicamente in una eventuale finale. Anche le teste di serie 3 e 4 (Alexander Zverev e Taylor Fritz) non si possono incontrare tra di loro e possono scontrarsi con Sinner o Alcaraz soltanto in semifinale o in finale. Le teste di serie sono 32, con il sorteggio che stabilisce il quarto di tabellone in cui vengono inseriti i giocatori dalla 5 alla 8 e successivamente l’ottavo di tabellone in cui ci sono le teste di serie dalla 9 alla 16, prima di chiudere con i 16 giocatori compresi tra la 17 e la 32.

Leggi anche La dedica di Sara Errani dopo il trionfo con Vavassori allo US Open: non erano soli in campo

Quando gioca Sinner agli US Open 2025 e i possibili avversari

Chi può incontrare Sinner Sinner? L'unica certezza è che non incontrerà teste di serie nei primi due turni, mentre ai sedicesimi affronterà uno dei tennisti tra la 25a ed la 32a posizione del seeding. Dal terzo turno, sulla carta, potrebbe sfidare uno tra Felix Auger-Aliassime, Stefanos Tsitsipas, Denis Shapovalov, Alex Michelsen, Tallon Griekspoor, Brandon Nakashima, Gabriel Diallo e Luciano Darderi, che sono tutte teste di serie dalla 25 alla 32. In caso di ottavi, Sinner potrebbe trovare uno tra Daniil Medvedev, Tommy Paul, Andrey Rublev e Jakub Mensik, che fanno tutti parte delle teste di serie dalla 13 alla 16. Infine, in caso di quarti, inizieranno gli scontri sulla carta più difficili, contro teste di serie comprese tra la 5 e la 8. I nomi sono di estrema qualità come Jack Draper, Ben Shelton, Novak Djokovic o Alex de Minaur.

Il calendario completo degli US Open 2025

Gli US Open 2025 iniziano martedì 19 agosto e si concludono domenica 7 settembre con la finale del singolo maschile. Ecco di seguito tutti gli orari (italiani) e i giorni in cui si gioca, per il calendario completo del torneo.