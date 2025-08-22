Sinner si presenta agli US Open: “Non sono al 100% ma non ho chiesto io di non giocare domenica”

Jannik Sinner ha parlato al Media Day dell’US Open affrontando per la prima volta il tema del ritiro di Cincinnati: “Ho avuto un virus che ha contagiato anche altri giocatori. Ora mi sento bene anche se non sono ancora al 100%”. Fortunatamente debutterà solo lunedì 25: “Sono felice, ho più tempo. Ma non l’ho chiesto io…”

Jannik Sinner ha parlato per la prima volta dopo il ritiro rumoroso di Cincinnati dove ha dovuto rinunciare alla finale a causa di un virus che lo ha debilitato a tal punto che ancora adesso, alla vigilia degli US Open non gli permettere di essere fisicamente al 100%. "Ci vorranno almeno un paio di giorni ancora, ma sto bene" ha detto al Media Day dello slam americano. Per poi smorzare subito facili illazioni: "Non ho chiesto io di non giocare domenica…"

Sinner pronto al debutto contro Kopriva: "Non ho chiesto io di non giocare domenica…"

Il debutto ufficiale di Sinner agli US Open è stato fissato al momento del sorteggio del tabellone, avvenuto nella giornata di giovedì 21 agosto. Il "rischio" era quello di dover scendere subito in campo già domenica 24, invece l'appuntamento con Sinner è fissato per lunedì 25 quando esordirà contro il numero 87 al mondo Kopriva, riuscendo così ad approfittare di un ulteriore periodo di riposo. Che ha destato in alcuni anche il sospetto di un "aiuto" da parte dell'organizzazione verso il n.1 al mondo: "Non ho chiesto nulla… ma sono felice di non giocare domenica, così ho più tempo" ha spiegato Sinner. "Siamo molto liberi e comunque non è detto che ti danno sempre quello che chiedi"

Sinner e il virus di Cincinnati: "Non mi sento ancora al 100% ma sto bene"

Una puntualizzazione che arriva subito dopo l'aver rivissuto i momenti di Cincinnati che lo hanno costretto al ritiro: "Fisicamente ora mi sento bene dopo che a Cincinnati ho avuto un virus che hanno avuto anche altri giocatori. Non mi sento ancora al 100%, però ho recuperato dopo il malessere. Ci vorranno ancora un paio di giorni per recuperare del tutto, ma sto bene" ha rassicurato il fuoriclasse italiano che poi ha sottolineato le "good vibrations" agli US Open. "Giocare a tennis qui è più facile rispetto a Cincinnati. Le sensazioni sono buone ma dobbiamo migliorare il servizio e stiamo lavorando per questo. Sono molto contento di come sono andate queste giornate, mi sento bene. Sono felice di essere qui: è ovviamente l'ultimo Slam che abbiamo in questa stagione, quindi le motivazioni sono altissime".

Sinner elogia Vavassori e Errani: "Sono davvero felice per loro"

Sinner ha voluto elogiare anche Andrea Vavassori e Sara Errani, campioni nel doppio misto, un successo che sono riusciti a bissare dopo quello del 2024: "È stato davvero bello da vedere, è stato molto interessante. Mi è piaciuto molto ciò che hanno fatto. Ovviamente sono felice sia per Andrea sia per Sara che hanno confermato questo titolo". Un viatico che Sinner si augura possa portare bene per i suoi US Open dove sente l'obbligo di arrivare fino alla fine: "Se io e Carlos non continuiamo a migliorarci, gli altri ci prenderanno… è solo questione di tempo".