Jannik Sinner si ritira dall’ATP di Marsiglia, niente sfida a Fils: “Il mio corpo non sta bene” Sinner ha deciso di non scendere sul cemento di Marsiglia e di riposarsi dopo le fatiche di Montpellier e Rotterdam: “Ho anche qualche linea di febbre, ci abbiamo provato fino all’ultimo”

A cura di Alessio Pediglieri

Doveva debuttare attorno alle 18:00 di giovedì 23 febbraio e invece Jannik Sinner ha deciso di non scendere sul cemento dell'ATP di Marsiglia e ritirarsi. Una decisione che è arrivata solamente a 20 minuti dall'inizio del match che lo avrebbe visto opporsi al francese Arthur Fils.

Jannik Sinner ha deciso di rinunciare a giocarsi le proprie chances all'ATP di Marsiglia. Dopo le fatiche delle ultime due settimane in cui ha vinto il torneo ATP 250 di Montpellier e ha perso in finale dell’ATP 500 di Rotterdam, contro Daniil Medvedev, l'altoatesino ha detto stop per non mettere ulteriormente sotto pressione il proprio fisico.

L’altoatesino ha atteso fino all'ultimo per capire se fosse stato il caso di sender in campo, ma alla fine ha preferito per il ritiro: "Dopo la partita di Rotterdam ho iniziato a sentirmi poco bene. Negli ultimi giorni ho notato che non avevo energia" ha subito spiegato Sinner che adesso ha come obiettivo Indian Wells. "Non riuscivo ad allenarmi bene e ho anche un po' di febbre. Abbiamo aspettato fino all'ultimo per prendere una decisione, provandoci. Ma purtroppo non sto bene, il mio corpo non è in buona forma". Dunque niente sfida al transalpino Arthur Fils che aveva già sconfitto, nell'unico precedente tra i due tennisti, andato in scena soltanto due settimane fa nella semifinale dell'ATP 250 di Montpellier.

L'altoatesino avrebbe fatto il proprio esordio sul cemento della località francese, dopo aver usufruito di un bye al primo turno, incrociando il giovane padrone di casa che a sua volta aveva beneficiato di una wild card. Arthur Fils aveva battuto in 2 set Safiullin, adesso vola senza giocare ai quarti di finale di Marsiglia dove affronterà lo svizzero Wawrinka che ha sconfitto in tre set la testa di seri numero 7 del torneo, il francese Gasquet.