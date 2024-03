Jannik Sinner si prepara a Indian Wells con una ossessione nella testa: “Penso solo a questo” Jannik Sinner debutta a Indian Wells venerdì 8 marzo e l’attesa verso l’azzurro sale di ora in ora. Il numero 3 al mondo lo sa, ma non si scompone: “Sono felice dell’entusiasmo attorno a me ma non ci penso. Sono in pace con me stesso solo quando penso al tennis, ad allenarmi e a lavorare per nuove sfide” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Pediglieri

Il debutto a Indian Wells è sempre più vicino e l'attesa su Jannik Sinner sale di ora in ora. Come le pressioni per l'azzurro che sta scalando le classifiche mondiali e appare sempre più come il tennista con cui confrontarsi per portare via una vittoria. Al suo primo Masters 1000 Atp, di un 2024 che lo vede ancora imbattuto, il numero 3 al mondo è pronto a prendersi altri allori: "Quando non lavoro e non mi alleno sto male. Penso solo al tennis, questa è la mia ossessione".

Parole in conferenza che preannunciano un Sinner ancora lontano dal sentirsi sazio e pronto a confermarsi ad altissimi livelli. Il 2024 è iniziato laddove era finito il 2023, con successi e gloria. La Coppa Davis di fine anno è stata la classica torta sulla quale sta aggiungendo una ciliegina dietro l'altra: prima gli Australian Open, poi Rotterdam, adesso il pensiero a Indian Wells: "Sono felice di essere in questo grande torneo, sento che mi sono preparato bene e che sono pronto a giocare un grande tennis. Gli avversari ormai mi conoscono meglio e anche questa è una bella sfida ma con il mio team abbiamo lavorato bene, abbiamo provato nuove variazioni e continuiamo a farlo anche durante i tornei".

La chiave del successo, dunque, risiede nel lavoro. Una parola che Sinner non ha timore di pronunciare ripetutamente di fronte a chi gli chiede del perché non sembra godersi fino in fondo il successo che si merita. "Ci sono momenti in cui mi fermo e capisco di aver fatto qualcosa di davvero enorme, eppure il mio primo pensiero è concentrarmi sugli allenamenti e sul lavoro. Sento l'affetto attorno a me, ma penso alle nuove sfide: se non sono con il mio team sto male, sono ossessionato dall'impegno, il tennis è la mia ossessione".

Sinner inizierà il suo cammino al Masters 1000 di Indian Wells contro un australiano, Thanasi Kokkinakis, n. 99 ATP, che al primo turno ha eliminato lo statunitense Marcos Giron con lo score di 6-3, 7-5. Sarà il quarto confronto tra Sinner e Kokkinakis con un bilancio di 3-0 a favore nettamente dell'azzurro. Sinner debutterà venerdì 8 marzo direttamente al secondo turno, in caso di partita in sessione serale il debutto avverrà nella notte italiana tra venerdì 8 marzo e sabato 9 marzo.