Jannik Sinner perde, Anna Kalinskaya gli è vicina: scrive una sola parola, che cosa significa Anna Kalinskaya per la prima volta posta un messaggio sui social per il suo fidanzato Jannik Sinner, appena battuto da Alcaraz al Roland Garros: una sola parola piena di significato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

La prima uscita social di Anna Kalinskaya per il suo fidanzato Jannik Sinner avviene in un'occasione importante: la 25enne tennista russa capisce che il campione azzurro ha bisogno di tutto il sostegno possibile dopo la semifinale del Roland Garros persa contro Carlos Alcaraz ed allora va su Instagram a scrivere un commento sotto il post con cui l'altoatesino ha stilato un bilancio del torneo e promesso di continuare a lavorare duro. Anna ha il dono della sintesi e usa una sola parola: "proud", ovvero "orgogliosa", aggiungendovi la faccina di chi è sul punto di piangere.

Il significato del post di Anna Kalinskaya per Jannik Sinner

Un post semplice e chiaro, come limpido è l'amore tra questi due ragazzi che la racchetta ha fatto incontrare e poi mettere assieme. Nessuna retorica inutile, né frasi sdolcinate: Anna va al nocciolo di quello che vuole far sapere a Jannik e a tutto il mondo. Lei sa cosa significhi essere arrivato a quel livello. Lo sa sia perché è lei stessa una tennista professionista (numero 25 al mondo attualmente), sia perché adesso può vedere da vicino la fatica, il sudore, i sacrifici del suo compagno.

La ragazza moscovita non può che provare orgoglio per il cammino che Sinner sta facendo nella storia del tennis, fresco numero uno al mondo. Ma soprattutto non può che avere lo stesso sentimento nel vedere come Jannik ha trattato la sconfitta: ancora una volta il 22enne campione azzurro non ha sbagliato un atteggiamento in campo – correggendo un errore dell'arbitro che lo aveva favorito – né una parola nel dopo partita, quando ha detto quello che spesso molti non dicono accampando scuse, ovvero che l'avversario è stato più bravo, "ha giocato meglio nei punti importanti".

Una lezione di classe che stride in maniera ruvida con chi è stato capace di fare le pulci a Sinner perché ha perso una semifinale di uno Slam contro un mostro della terra battuta e futuro contender per la prima posizione mondiale come Alcaraz. Soprattutto per queste persone vale il "proud" di Anna, che conosce bene la materia di cui sono fatte le vittorie: lavoro e dedizione, con buona pace di chi non ha mai tirato una pallina in vita sua.