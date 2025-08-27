Jannik Sinner incalzato da una domanda sugli sponsor: “Questa frustrazione tu la capisci?”

Jannik Sinner ha risposto a tutte le domande rivolte in conferenza stampa post vittoria su Kopriva agli US Open, anche a quella particolare sulla costante presenza degli sponsor anche nelle interviste, che “frustrerebbero” i giornalisti. La sua risposta è stata, come sempre, puntuale tra sincerità e ironia.

Jannik Sinner ha fatto il proprio debutto all'US Open vincendo in scioltezza 3-0 il proprio match contro Kopriva, concedendo solamente 4 game al tennista ceco. Un successo che ha mostrato il campione uscente di Flashing Meadows in ottima condizione anche se un piccolo contrattempo ha spinto lo staff del numero 1 al mondo ad evitare ulteriori allenamenti. Nulla di particolare, con sensazioni più che positive che emergono anche dalla conferenza stampa post match dove è stata rivolta una domanda particolare a Sinner sulla presenza costante dei suoi sponsor durante le interviste, che "frustrerebbero" i giornalisti. La risposta, come sempre, è stata da campione assoluto, risolvendo la faccenda con un sorriso e una battuta: "Qui alle spalle c'è un mio sponsor?"

Jannik Sinner in conferenza stampa post Kopriva, arriva la domanda che non si aspetta

La curiosità principe in conferenza stampa è stata sulle sensazioni e le condizioni post esordio agli US Open, dove Jannik Sinner è atteso a difendere il titolo conquistato lo scorso anno, sperando di vederlo ancora una volta in finale, possibilmente contro Carlos Alcaraz per godersi una sfida che a Cincinnati non è stata resa possibile per un virus che ha fermato il n.1 del ranking mondiale. Ma tra le consuete domande dei giornalisti, è arrivata anche quella del direttore di Ubitennis, Ubaldo Scanagatta, che ha posto l'attenzione su un altro argomento: quello dei numerosi sponsor che circondano Jannik Sinner in ogni momento della sua vita lontano dai terreni di gioco, anche nelle interviste. Così come in occasione di una delle sue ultime, di qualche giorno fa nella quale erano stati citati diversi sponsor.

Ubaldo Scanagatta: "Noi giornalisti siamo un po' frustrati, lo avverti?"

"Noi giornalisti un po' soffriamo quando vediamo che le tue interviste ci sono sempre solo quando hai uno sponsor dietro… Se uno non ha uno sponsor, il giornalista sta lì un anno ad aspettare, forse, di intervistarti" ha iniziato Scanagatta che poi ha incalzato Sinner quando quest'ultimo si è fatto ripetere la domanda: "Vorrei sapere se questa frustrazione la capisci oppure no. Se uno non ha lo sponsor, l'intervista con te non ce l'ha mai, il giornalista deve venire alle conferenze stampa e basta. Vorrei sapere se per te questa cosa l'avverti, ti sembra una frustrazione comprensibile oppure no".

La risposta di Sinner, tra sorriso e ironia: "…Qua c'è lo sponsor?"

La risposta di Sinner, ovviamente, non si è fatta attendere anche se per qualche istante è sembrato sorpreso dall'argomento: "…Qua c'è lo sponsor?" ha subito ironizzato, sorridendo e voltandosi dove erano presenti solo i loghi ufficiali US Open. "Io non lo so sinceramente, faccio le interviste dove mi dicono. Non è il mio lavoro…". Una replica perfetta che ha sottolineato per evidenziare come la comunicazione esterna non sia gestita direttamente da lui con uno staff adeguato a curare questo tipo di aspetti non secondari.

Sinner e gli sponsor, un legame che ha già fatto discutere in passato

Jannik Sinner è da sempre di fatto testimonial di decine di marchi e aziende che lo accompagnano in ogni momento della sua vita. Lo si vede in TV, sul web, su pagine di giornali e riviste accompagnare con il suo oramai conosciutissimo volto campagne pubblicitarie e slogan. Tutto svolto sempre con naturalezza e semplicità dal numero 1 al mondo che già in passato era stato preso di mira con ironia, da alcune imitazioni che ben presto erano diventate virali. Scherzando proprio su un aspetto che fa parte inevitabilmente della sua figura da campione, sul quale per primo ha regalato ancora una volta uno dei suoi più sinceri sorrisi.