video suggerito

La reazione di Sinner quando gli parlano della sua imitazione al Gialappa Show: resta disorientato Jannik Sinner reagisce alla domanda sull’imitazione che fa di lui la Gialappa. Il numero uno del tennis risponde in maniera disorientata: “Chi?”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

229 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jannik Sinner è chiaramente l'uomo più atteso alle ATP Finals e anche colui il quale ha tutti i riflettori puntati. Il numero uno del tennis mondiale ha battuto de Minaur e ora è atteso dalla sfida contro Medvedev. Nel mezzo tante interviste, visite di ospiti speciali, vip e omaggi continui da parte del pubblico. L'attenzione di Sinner è ovviamente tanta ma c'è anche il modo per stemperare la tensione con una risata. In conferenza stampa infatti viene chiesto a Sinner cosa ne pensi della sua imitazione alla GialappaShow su TV8.

All'interno del programma satirico c'è uno spazio dedicato all'imitazione del tennista altoatesino interpretato dal comico e speaker radiofonico Giovanni Vernia. Si tratta di una delle novità del programma in onda su TV8. "Hai mai visto la tua imitazione al Gialappashow? – chiede qualcuno a Sinner che risponde prontamente – Ehm… Chi?". Sinner è vago, non lascia capire bene se abbia mai visto o meno quella sua imitazione. Vernia nel personaggio di Sinner gioca molto sui tanti sponsor di Sinner e sul fatto che debba dividere il proprio tempo per pubblicizzarli.

Sinner non nasconde di aver comunque assistito qualche volta a una scena di quell'imitazione: "Qualcosa in realtà l'ho vista anche se non sono sicuro sia quello lo show – spiega e poi continua -. È comunque carina, però non è nulla di… sì". Il personaggio di Sinner pensato dalla GiallappaShow segue una corrente molto chiara. Viene infatti inquadrato il comico Vernia vestito di bianco con tanto di capigliatura ‘rossa' e tono pacato in conferenza stampa prima di essere interrotto più volte a ogni parola chiave dall'intervento di una pubblicità.

Leggi anche Fagioli mostra le sue qualità anche nel tennis: sbalordisce alle ATP Finals giocando con Tsitsipas

L'imitazione di Sinner tra conferenze stampa e contratti pubblicitari

Sinner dà dunque spazio agli sponsor e le risate si consumano tra battute e gesti divertenti. Il numero uno del tennis mondiale però è sembrato disorientato a proposito di quell'imitazione dandogli il giusto peso. Si tratta di uno dei personaggi nuovi del programma oltre ai noti che stanno caratterizzando l'appuntamento del lunedì su TV8. L’imitazione, che prende in giro la sua figura riservata e i numerosi contratti pubblicitari, ha anche un po' diviso il pubblico ma si tratta di pure comicità e come tale, evidentemente, ma interpretata.