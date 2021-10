Super Sinner, in finale a Sofia per il secondo anno di fila! Battuto Krajinovic, sfiderà Monfils Jannik Sinner con il punteggio di 6-3 7-5 ha sconfitto Krajinovic e si è qualificato per la finale dell’ATP 250 di Sofia. Sinner, campione a Sofia nel 2020, affronterà in finale Gael Monfils. Jannik continua a incamera punti nella corsa alle Finals.

A cura di Alessio Morra

Jannik Sinner batte in due set il serbo Krajinovic e si qualifica per la finale del torneo di Sofia. Sinner, che in Bulgaria ha vinto lo scorso anno il primo titolo ATP della sua carriera, domenica pomeriggio in finale sfiderà il francese Gael Monfils. Sinner continua la sua corsa verso le ATP Finals, ha bisogno di tanti successi per superare uno tra Ruud e Hurkacz. L'azzurro in questa stagione ha vinto già due titoli e proverà a vincere ancora Sofia, un torneo che ha nel cuore.

Un break decide il primo set, che si aggiudica Sinner con il punteggio di 6-3. Il serbo Krajinovic riesce a mettersi avanti nel secondo set, ottiene subito il break, ma Jannik c'è, non molla, fiuta l'occasione e quando Krajinovic serve per il match gli strappa il servizio. Sul 5-5 il rivale di Sinner subisce un infortunio al piede, non riesce più a stare in campo, ma continua con grande orgoglio. L'altoatesino chiude in scioltezza e vince con il punteggio di 6-3 7-5. Mentre Monfils ha sconfitto 7-5 6-0 nella prima semifinale l'americano Giron.

Le parole di Sinner dopo il successo nella semifinale di Sofia: "Sono contento, è stata una partita dura, a volte capita di allenarci insieme con Krajinovic, è stato sfortunato alla fine, eravamo vicini, sono stato fortunato a evitarlo e sono contento di ritrovare la finale. Sono stato sempre positivo in tutta la partita, anche quando ho subito il break sono rimasto lì, oggi ho sentito la palla meglio degli altri giorni e questo mi dà fiducia per la finale. Monfils è un avversario duro, per la quarta volta ci sfideremo, agli US Open siamo arrivati al quinto set. Lui è un grande giocatore, si muove bene, non sarà facile domani, sono contento di essere in finale e spero di divertirmi".

Per la quarta volta Sinner affronterà Monfils, i precedenti dicono due a uno per Jannik, che ha vinto l'ultimo precedente agli US Open dello scorso settembre, Sinner vinse in cinque set.