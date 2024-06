video suggerito

Jannik Sinner dice cose bellissime al Numero 1: gli parla come fosse una persona Jannik Sinner ha scritto una bellissima lettera al Numero 1: "Grazie, perché senza di te non sarei mai stato quello che sono oggi".

A cura di Paolo Fiorenza

Dopo il bagno di folla nelle sue terre natali, con un comitato di accoglienza a Sesto – in Val Pusteria – degno di quello che oggi Jannik Sinner rappresenta per l'Italia, il 22enne campione azzurro si è presentato a Roma all'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport per le visite di prammatica in vista delle Olimpiadi, palcoscenico dove è atteso – come sempre da ora in poi, è il destino dei più grandi – a portare a casa una medaglia. Sinner si presenterà molto probabilmente a Parigi da numero uno ed è proprio al numero uno che Jannik scrive una lettera, con parole bellissime come se fosse una persona: "Grazie, perché senza di te non sarei mai stato quello che sono oggi".

Jannik Sinner al Numero 1: "Sei la ragione per cui non ho mollato"

È la Nike, che nel 2022 capì di trovarsi di fronte ad un fenomeno e gli fece firmare un contratto decennale da 150 milioni complessivi, a diffondere il testo del messaggio di Sinner: "Caro Numero 1, ho sempre guardato in alto verso di te. Sei stato nella mia mente ogni volta che ho vinto una partita e soprattutto ogni volta che ne ho persa una. Eri lì quando ero stanco, scoraggiato, frustrato e quasi sul punto di mollare. Sei la ragione per cui non l'ho fatto. La ragione per cui ho continuato a provarci con più forza e credendo di più in me stesso. Grazie, Numero 1, perché senza di te non sarei mai stato quello che sono oggi: te".

Sinner fa le visite in vista delle Olimpiadi: "Sembra che sto bene…"

Ora che si è trasformato nel suo sogno, Jannik farà di tutto per restare lassù. Una settimana di sosta è più che sufficiente per l'altoatesino, che tornerà in campo già nella prossima settimana in Germania all'ATP 500 di Halle, assaggiando quell'erba che poi spera di masticare a lungo a Wimbledon, il terzo Slam stagionale che inizia l'1 luglio. Poi ci sarà l'appuntamento altrettanto atteso delle Olimpiadi di Parigi e stamattina Sinner si è ritrovato con Filippo Tortu a Roma, per i test all'Istituto di Medicina e Scienza dello Sport.

"Sono molto contento di fare parte del team italiano – ha detto Jannik in un video – Ovviamente sono contento di come sono andati oggi gli esami, sembra che sto molto bene. Quindi sono contento di partecipare alle Olimpiadi, per me sarà la prima volta che ho questo onore di giocare per tutta Italia di nuovo e ovviamente speriamo di fare molto bene. Domani devo partire, devo andare in Germania, quindi devo cercare di prepararmi nel modo migliore per i prossimi appuntamenti, prima Halle e poi Wimbledon".