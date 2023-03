Jannik Sinner al terzo turno al Miami Open, Djere battuto in due set Al Masters 1000 di Miami, Jannik Sinner ha battuto Djere nel secondo turno, centrando così la qualificazione ai sedicesimi. Il prossimo avversario sarà uno tra Struff e Dimitrov.

A cura di Marco Beltrami

Sinner ha battuto Djere all’esordio nel Miami Open. 6-4, 6-2 in favore del tennista italiano testa di serie numero 10 del tabellone del Masters 1000 americano che ha messo in parità il conto delle sfide contro il serbo 58° giocatore al mondo (due vittorie a testa). Il prossimo avversario di Jannik sarà il vincente del match tra Struff e Dimitrov.

Eppure quello visto in apertura di partita non era sembrato il solito Sinner. Il break incassato nel settimo game, ha svegliato il tennista italiano che è riuscito a tirarsi fuori da una situazione di 3-4 e 30-0 a favore di Djere infilando tre game di fila, per chiudere così 6-4. La striscia di game vinti consecutivamente è proseguita anche nel secondo parziale, con l'avversario visibilmente in difficoltà e subito sotto 3-0.

Sul morale di Djere ha pesato e non poco la chance non sfruttata nel set d'apertura, anche se il tennista serbo è riuscito poi a piazzare un break tornando così in partita. A questo punto ecco però che Jannik ha ripreso a martellare, restituendo il favore e riportandosi avanti 4-2. Molto frustrato il suo avversario che ha distrutto la racchetta.

Discorso che praticamente si è chiuso qui, con il tennista italiano che ha portato a casa la vittoria chiudendo con il risultato di 6-2. Andamento altalenante per Jannik che comunque si è sempre mostrato superiore all'avversario. Nei prossimi turni sarà necessario aumentare il ritmo e ritrovare continuità.

Appuntamento ora a domenica 26 marzo per la prossima partita contro il vincente di Struff-Dimitrov. Se con il primo Sinner non ha mai giocato, con l'esperto bulgaro c'è solo un precedente con sconfitta. Per ora è il momento di esultare per la qualificazione al terzo turno del Masters 1000 americano, dopo che in mattinata l'Italia del tennis aveva celebrato il successo di Sonego. 17a vittoria in questo 2023 per Sinner.