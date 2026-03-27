Iva Jovic sceglie Andre Agassi come tennista di ogni epoca con cui parlare, lui si commuove al video

Andre Agassi ha visto il video in cui la giovane tennista americana Iva Jovic gli dedicava parole molto belle e si è commosso: ha capito di aver lasciato nelle generazioni dopo di lui un segno che va oltre il tennis.

Mostrano ad Andre Agassi il video in cui la giovane tennista americana Iva Jovic dice parole bellissime su di lui e il 55enne campione si commuove, visibilmente toccato dalla considerazione che ha di lui una ragazza che ovviamente, per motivi anagrafici, non lo ha mai visto giocare se non negli highlights.

Questo è esattamente il significato dell'essere miti dello sport, leggende che hanno scritto la storia e che lasciano dietro di sé quella che nel mondo anglosassone si chiama ‘legacy', ovvero un lascito che traccia un segno anche nelle generazioni a venire.

Andre Agassi è tuttora un beniamino del pubblico ovunque vada

Agassi appartiene a questo ristretto novero di campioni: ex numero uno del tennis mondiale, vincitore di otto prove del Grande Slam e unico giocatore della storia insieme a Djokovic ad aver completato il ‘Career Super Slam', ovvero vincere almeno una volta in carriera tutti e quattro i tornei dello Slam, il Masters di fine anno e l'oro olimpico (tra le donne le uniche due sono state sua moglie Steffi Graf e Serena Williams).

Leggi anche Aryna Sabalenka vince Indian Wells e mette il suo cucciolo di cane nel bidone del ghiaccio

Iva Jovic vorrebbe incontrare Andre Agassi, lui si commuove

Ma Andre è stato molto più dei suoi titoli e anche del suo look iconico: è stato il pioniere di un nuovo tennis, fatto di pressione asfissiante da fondo campo. Iva Jovic ha 18 anni, sta scalando velocemente la classifica WTA (è numero 17) e conosce bene la storia dei grandi del tennis. Recentemente, intervistata da Andrea Petkovic, le è stato chiesto di fare il nome di "qualsiasi tennista di qualsiasi epoca al mondo" con cui avrebbe voluto fare una cena.

"Dico Andre Agassi – ha risposto la Jovic – Perché penso che il modo in cui parla di tennis e di vita sia così interessante e fresco, e sembra avere una prospettiva così bella su tutto. Quindi penso che sarebbe davvero bello sentirlo parlare e molto illuminante. Il mio coach mi fa ascoltare i suoi contenuti tutto il tempo".

Parole che hanno illuminato gli occhi di Agassi mentre le ascoltava: in quel momento si è reso conto di quanto abbia seminato bene, non solo come tennista, ma anche come persona.