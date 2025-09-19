Tennis
video suggerito
video suggerito

Italia-Ucraina oggi in Billie Jean King Cup, a che ora gioca Paolini e dove vederla in TV e streaming

L’Italia affronta oggi l’Ucraina nella prima semifinale della Billie Jean King Cup. Si parte alle ore 11 con Cocciaretto-Kostyuk, poi Paolini-Svitolina e l’eventuale doppio con Errani e Paolini. Diretta TV in chiaro su Supertennis.
Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora
A cura di Alessio Morra
0 CONDIVISIONI
Immagine

Si gioca oggi, venerdì 19 settembre, la semifinale di Billie Jean King Cup tra Italia e Ucraina. La squadra guidata da capitan Garbin difende il titolo vinto un anno fa. Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto saranno le singolariste azzurre. In caso di parità dopo i due singolari sarebbe il doppio a decidere la sfidare e in quel caso toccherà all'affidabile duo formato da Jasmine Paolini e Sara Errani. Si gioca a Shenzhen a partire dalle ore 11, diretta TV in chiaro su Supertennis. L'altra semifinale è Stati Uniti-Gran Bretagna.

Italia-Ucraina oggi in Billie Jean King Cup: programma e orari tv

Programma ricco oggi per gli appassionati di tennis e per i tifosi italiani. Perché quest'oggi si disputa la semifinale Italia-Ucraina. Chi vince volerà in finale di BJK Cup. Due singolari e un doppio, uno di fila all'altro. Si parte alle ore 11 con il match tra le numero due: Elisabetta Cocciaretto e Marta Kostyuk, molto più avanti nella classifica WTA. A seguire invece ci sarà l'incontro più atteso quello tra Jasmine Paolini e Elina Svitolina. In caso di parità si disputerebbe il doppio tra Errani/Paolini e Svitolina/L.Kichenok

  • ore 11: Cocciaretto-Kostyuk
  • a seguire: Paolini-Svitolina
  • a seguire: Errani/Paolini-L.Kichenok/Svitolina

A che ora gioca Paolini-Svitolina in Italia-Ucraina: orario e dove vederla in TV

Difficile stabilire adesso l'orario d'avvio del match tra Paolini e Elina Svitolina. Si parte alle 11 con Cocciaretto-Kostyuk. Al termine, quindi non prime delle 13 sarà la volta di Svitolina-Paolini, che potrebbe però tanto anticiparsi quanto posticiparsi. Diretta TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Streaming con il sito di Supertennis.

Leggi anche
Jasmine Paolini batte la Cina in BJK Cup poi fa un appello: "Puoi tradurre questo per favore?"

L’orario di Paolini e Errani per il doppio e dove vederla

Se Italia e Ucraina vinceranno un singolare a testa allora si giocherà il doppio, altrimenti il doppio sarà cancellato. Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno contro Ljudmyla Kichenok, una specialista doppio, e Elina Svitolina. Se il doppio si terrà non inizierà prima delle ore 15. Diretta TV sempre solo in chiaro su Supertennis.

Tennis
0 CONDIVISIONI
Immagine
Champions
Haaland prende a spallate il Napoli, il City vince 2-0. Conte paga caro il rosso a Di Lorenzo
Conte e la strana sensazione provata contro il Manchester City: "Alla fine non capisci"
Il ritorno di De Bruyne a Manchester dura 25', Conte lo toglie: reazione da campione
Di Canio dopo il ko del Napoli col Manchester City: "Questa partita è stata tremenda per loro"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Tennis
api url views