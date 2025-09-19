Italia-Ucraina oggi in Billie Jean King Cup, a che ora gioca Paolini e dove vederla in TV e streaming

L’Italia affronta oggi l’Ucraina nella prima semifinale della Billie Jean King Cup. Si parte alle ore 11 con Cocciaretto-Kostyuk, poi Paolini-Svitolina e l’eventuale doppio con Errani e Paolini. Diretta TV in chiaro su Supertennis.

Si gioca oggi, venerdì 19 settembre, la semifinale di Billie Jean King Cup tra Italia e Ucraina. La squadra guidata da capitan Garbin difende il titolo vinto un anno fa. Jasmine Paolini e Elisabetta Cocciaretto saranno le singolariste azzurre. In caso di parità dopo i due singolari sarebbe il doppio a decidere la sfidare e in quel caso toccherà all'affidabile duo formato da Jasmine Paolini e Sara Errani. Si gioca a Shenzhen a partire dalle ore 11, diretta TV in chiaro su Supertennis. L'altra semifinale è Stati Uniti-Gran Bretagna.

Italia-Ucraina oggi in Billie Jean King Cup: programma e orari tv

Programma ricco oggi per gli appassionati di tennis e per i tifosi italiani. Perché quest'oggi si disputa la semifinale Italia-Ucraina. Chi vince volerà in finale di BJK Cup. Due singolari e un doppio, uno di fila all'altro. Si parte alle ore 11 con il match tra le numero due: Elisabetta Cocciaretto e Marta Kostyuk, molto più avanti nella classifica WTA. A seguire invece ci sarà l'incontro più atteso quello tra Jasmine Paolini e Elina Svitolina. In caso di parità si disputerebbe il doppio tra Errani/Paolini e Svitolina/L.Kichenok

ore 11: Cocciaretto-Kostyuk

a seguire: Paolini-Svitolina

a seguire: Errani/Paolini-L.Kichenok/Svitolina

A che ora gioca Paolini-Svitolina in Italia-Ucraina: orario e dove vederla in TV

Difficile stabilire adesso l'orario d'avvio del match tra Paolini e Elina Svitolina. Si parte alle 11 con Cocciaretto-Kostyuk. Al termine, quindi non prime delle 13 sarà la volta di Svitolina-Paolini, che potrebbe però tanto anticiparsi quanto posticiparsi. Diretta TV in chiaro su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre. Streaming con il sito di Supertennis.

L’orario di Paolini e Errani per il doppio e dove vederla

Se Italia e Ucraina vinceranno un singolare a testa allora si giocherà il doppio, altrimenti il doppio sarà cancellato. Sara Errani e Jasmine Paolini giocheranno contro Ljudmyla Kichenok, una specialista doppio, e Elina Svitolina. Se il doppio si terrà non inizierà prima delle ore 15. Diretta TV sempre solo in chiaro su Supertennis.