Italia-Spagna oggi in finale di Coppa Davis con Berrettini e Cobolli: orario e dove vederla in TV e streaming

Italia-Spagna è la finale della Coppa Davis 2025. La sfida prenderà il via alle ore 15 con la sfida Berrettini-Carreno Busta, poi tocca a Cobolli e Munar. A seguire il doppio in caso di necessità. Diretta in chiaro su Rai 1 e Supertennis.
A cura di Fabrizio Rinelli
Immagine

L'Italia torna a giocare la finale di Coppa Davis per il terzo anno consecutivo. Nell'edizione 2025 a Bologna gli azzurri di Volandri dovranno vedersela contro la Spagna che in semifinale ha avuto la meglio sulla Germania di Zverev. Berrettini e compagni hanno esordito a Bologna vincendo 2-0 contro l'Austria senza perdere nemmeno un set insieme a Cobolli. Il percorso dell'Italia è poi proseguito anche in semifinale con la vittoria sofferta col Belgio con Cobolli grande protagonista.

Ora di fronte ci sarà dunque la Spagna che in semifinale è riuscita a battere i tedeschi di Zverev. Incredibile come Italia e Spagna giocheranno questa finale senza i loro due campioni, ovvero, rispettivamente, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. Appuntamento oggi, domentica 23 novembre, alle ore 15:00 con l'inizio della prima sfida. Qui tutte le informazioni sul programma e dove vedere la finale di Coppa Davis in diretta tv e streaming.

Italia-Spagna il programma e gli orari TV

Il programma della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna prevederà la sfida nel primo singolare tra i numeri due delle due nazionali: Matteo Berrettini contro Pablo Carreno Busta. Poi nel secondo singolare la sfida tra i numeri uno: Flavio Cobolli e Jaume Munar. A seguire l'eventuale doppio tra Bolelli/Vavassori e Granollers/Martinez.

  • 1° singolare Berrettini-Carreno Busta ore 15:00
  • 2° singolare Cobolli-Munar a seguire
  • Doppio Bolelli/Vavassori-Granollers/Martinez a seguire se necessario

A che ora gioca Berrettini con Carreno Busta e dove vederla in TV

Quella tra Berrettini e Carreno Busta sarà la prima sfida della finale di Coppa Davis tra Italia e Spagna. Si parte alle ore 15 con diretta TV in chiaro sia su Rai 1 (telecronaca di Maurizio Fanelli) che su Supertennis al canale 64 del digitale terrestre con telecronaca di Lorenzo Fares e di Diego Nargiso. La diretta streaming sarà invece garantita su RaiPlay e SupertenniX.

Dove vedere Cobolli-Munar in Coppa Davis

Per quanto riguarda il secondo singolare tra Cobolli e Munar invece le modalità saranno sempre le stesse. La partita prenderà il via subito dopo il primo match di Berrettini contro Carreno Busta e si potrà seguire sempre in diretta TV in chiaro sia su Rai 1 che su Supertennis al canale 64 del digitale terrestre. Anche in questo caso la diretta streaming sarà garantita su RaiPlay e SupertenniX.

L’orario di Bolelli e Vavassori per il doppio e dove vederla

La disputa del doppio è sempre un rebus. Perché Bolelli e Vavassori potrebbero non scendere in campo se il risultato dei due singolari sarà 2-0. Se invece sarà uno pari allora i due azzurri campioni di doppio faranno il loro ingresso in campo e giocheranno subito dopo il secondo singolare.

I precedenti tra Italia e Spagna

L'Italia affronterà la Spagna per la 14ma volta in Coppa Davis nella sua storia. Al momento i numeri danno ragione agli azzurri che sono in vantaggio 7-6. Occhio però alle statistiche dato che le ultime tre sfide si sono concluse con altrettanti successi della Roja.

L'ultima vittoria dell'Italia, una sorta di impresa, è quella di Renzo Furlan e Omar Camporese, numero 167 del mondo allora ma capace di battere il numero 8 Carlos Moya a Pesaro nel 1997. L'ultimo incrocio risale invece al 22-24 settembre 2006. In quell'occasione in campo c'era l'attuale capitano Filippo Volandri, che vinse il primo set ma cedette alla distanza contro Rafael Nadal.

Immagine
