Italia in finale di Billie Jean King Cup: Trevisan e Paolini strepitose, battuta la Slovenia Trevisan ha sconfitto in due set Juvan, poi Paolini in tre ha battuto Zidansek. L’Italia è in finale, sfiderà la vincente dell’altra semifinale Canada-Repubblica Ceca.

A cura di Alessio Morra

Le sorelle d'Italia Martina Trevisan e Jasmine Paolini battono anche la Slovenia e portano l'Italia di Garbin in finale nella Billie Jean King Cup 2023. La finale si disputerà domenica contro la vincente di Canada-Repubblica Ceca.

Dopo aver sconfitto Francia e Germania nel girone l'Italia ha battuto anche la Slovenia. Erano favorite le ragazze di Tathiana Garbin, ma sul campo si vincono le partite. E ci sono riuscite con grande bravura e con un carattere straordinario le due alfiere dell'Italia di BJK Cup.

Trevisan ha piegato in due set Juvan, battuta 7-6 6-3. Primo set lunghissimo e non privo di difficoltà per Martina che ha superato ogni tipo di buca ed ha ottenuto il successo dopo 2h20′ i gioco. Poi è scesa in campo Jasmine Paolini che è stata altrettanto brava a resistere quando il vento era contrario. Rapido 6-2 per la toscana, poi Zidansek prende bene le misure vince il secondo e si prende un break nel terzo, ma Paolini è in fiducia, non le dà tregua e porta a casa il match, chiudendo 6-3 il set decisivo.

Quando si gioca la finale di Billie Jean King Cup? Ora scenderanno in campo per i due singolari e per il doppio il Canada e la favoritissima Repubblica Ceca. Chi vincerà due incontri accederà alla finale, che disputerà contro l'Italia domenica 12 novembre. Avranno sicuramente un riposo maggiore le azzurre, e questo sarà un piccolo vantaggio. Gli incontri domenica non inizieranno prima delle ore 16.

A Siviglia l'Italia di Garbin vuole continuare a vincere e cercherà di conquistare un trofeo che manca esattamente da dieci anni. Le azzurre hanno vinto il trofeo in cinque occasioni (tra il 2006 e il 2013).