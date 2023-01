Italia-Grecia semifinale United Cup, oggi Trevisan e Musetti: orari e dove vederla in diretta TV e streaming L’Italia disputerà contro la Grecia le semifinali della United Cup 2023. Le partite delle semifinali si disputeranno tra venerdì 6 e sabato 7 gennaio. Il clou è Berrettini-Tsitsipas.

A cura di Alessio Morra

L'Italia è in semifinale nella United Cup. Gli Azzurri sono stati sconfitti nello spareggio tra vincitrici del girone dalla Polonia, ma sono nella Final Four grazie al ripescaggio, avvenuto grazie a un successo pesante di Matteo Berrettini che ora sarà chiamato agli straordinari per portare l'Italia in finale. Stati Uniti-Polonia e Italia-Grecia sono le semifinali, che si terranno venerdì 6 e sabato 7 gennaio. Sempre a Sydney si terrà la finale domenica 8 gennaio. SuperTennis trasmetterà gli incontri, che almeno venerdì avranno degli orari accettabili per gli appassionati italiani che non saranno costretti a fare le ore piccole.

Semifinali United Cup, il programma di Italia-Grecia di tennis: gli orari TV

Le semifinali della United Cup si sviluppano in due giorni. Si parte oggi venerdì 6 gennaio e si prosegue domani sabato 7 gennaio. Il primo incontro vedrà di fronte Maria Sakkari, giocatrice greca di alto livello, e Martina Trevisan, la numero uno azzurra. A seguire si disputerà il match che sulla carta è quello più scontato che vedrà come protagonisti Lorenzo Musetti, che da lunedì sarà per la prima volta tra i primi 20 ATP, e Pervolarakis, numero 506 del mondo.

Sabato invece alle 7 scenderanno in campo i due numeri uno maschili e cioè Matteo Berrettini e Stefanos Tsitsipas, sfida d'elite. Con Berrettini che prova a sfatare il tabù, finora ha sempre perso con l'ellenico. A seguire Lucia Bronzetti contro Despina Papamichail. In caso di parità si giocherà il doppio che sarebbe decisivo e che vedrebbe favorita la Grecia che potrebbe schierare due giocatori di prima fascia Tsitsipas e Sakkari contro Musetti e Camilla Rosatello.

Maria Sakkari e Stefanos Tsitsipas formano il fortissimo duo della Grecia.

Italia-Grecia, oggi Musetti-Pervolarakis: dove vederla in diretta TV e streaming

Lorenzo Musetti disputerà il secondo singolare di giornate e lo giocherà da grandissimo favorito contro Michail Pervolarakis, giocatore piazzato oltre la 500esima posizione del ranking mondiale. Musetti ha vinto le tre partite disputate, ha deliziato, realizzando il punto della manifestazione. E proverà a conquistare il punto per l'Italia.

Dove vedere in tv il singolare femminile Sakkari-Trevisan: il canale in chiaro

Il programma della giornata odierna si aprirà con il match femminile tra Maria Sakkari e Martina Trevisan, le numero 1 femminile della due nazionali. Sakkari è ampiamente favorita essendo numero 6 della classifica WTA. Ma Trevisan è pronta a vendere cara la pelle. L'incontro non inizierà prima delle 9 ora italiana. In precedenza si terranno i primi due singolari di Polonia-Stati Uniti, che scatteranno alle ore 3.

Martina Trevisan è la numero 1 dell’Italia che disputa la United Cup 2023.

Italia-Grecia della United Cup 2023 dove vederla in tv su SuperTennis

Tutti gli incontri principali della United Cup e in assoluto tutti gli incontri dell'Italia sono trasmessi da SuperTennis, che ha trasmesso integralmente ogni match dell'Italia e ovviamente sarà così pure per la semifinale con la Grecia. Diretta Tv su SuperTennis, canale 64 del digitale terrestre, dalle ore 9. In streaming Italia-Grecia live su supertennix.tv.