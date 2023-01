Italia ripescata nella United Cup, il successo di Berrettini vale un posto nella Final Four L’Italia perde 3-2 con la Polonia ma viene ripescata nella United Cup. Gli azzurri avanzano grazie ai successi di Musetti e Berrettini. In semifinale l’Italia affronterà Grecia o Croazia.

A cura di Alessio Morra

Quindi si parla di ripescaggio nello sport si pensa sempre a un colpo di fortuna. Ma in questo caso non è così. Perché bisognava andare molto bene nella United Cup per essere la migliore delle tre ripescate per la Final Four di questa nuova manifestazione che arride in questo caso all'Italia che venerdì o sabato affronterà una tra Grecia e Croazia. La possibilità di raggiungere la finale non è remota soprattutto con un Berrettini così.

L'Italia in questa lunghissima giornata ha sfidato la Polonia, era un match complicato. Fondamentale era vincere almeno due singolari. Missione compiuta da Musetti e soprattutto da Berrettini, che ha battuto Hubert Hurkacz, giocatore polacco numero 10 ATP. Un bel successo ottenuto in tre set che aveva portato l'Italia sul 2-1, ma Linette ha messo in pari la contesa e il doppio formato dallo stesso Hurkacz e da Iga Swiatek, numero 1 WTA, ha regalato il successo alla Polonia che quindi dalla porta principale accede così alle semifinali in programma venerdì 6 e sabato 7 gennaio.

Polonia in semifinale, come gli Stati Uniti che hanno sconfitto 4-1 la Gran Bretagna. E il doppio vinto da Jessica Pegula e Taylor Fritz ha consegnato il quarto posto utile per la Final Four, quello del ripescaggio, agli Azzurri, che possono avanzare prima ancora della chiusura di Grecia – Croazia, che finirà a notte fonda (la notte australiana).

Italia in semifinale ancora una volta in una grande manifestazione, era arrivata tra le prime quattro nella Coppa Davis 2022, quando perse dal Canada, mentre due anni fa l'Italia arrivò fino alla finale della ATP Cup. Ora c'è da preparare una semifinale in cui gli Azzurri in ogni caso non partono sfavoriti.

I possibili avversari. La Grecia ha due singolaristi di volare Tsitsipas e Sakkari, ma gli altri due singolaristi sono posizionati oltre la duecentesima posizione nella classifica Mondiale. Berrettini, Musetti, Trevisan e Bronzetti se la giocherebbero. Situazione grosso modo simile, ma con altre proporzioni, per la Croazia che ha due buonissime singolariste, ma il numero 2 Gojo e il numero 1 Coric sono inferiori rispetto a Berrettini e Musetti.